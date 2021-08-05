7 مدن سعودية تسجل درجات حرارة تتراوح بين 43 و50 درجة مئوية

سجلت بعض مناطق المملكة العربية السعودية أجواء شديدة الحرارة، اليوم الخميس، وفقا لبيانات المركز الوطني للأرصاد، الذي أشار إلى أن بعضها اقترب من تسجيل 50 درجة مئوية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن 7 مدن في المملكة تشهد درجات حرارة تتراوح بين 43 و50 درجة مئوية، اليوم الخميس.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر" أن تلك المدن هي شرورة وعرعر، وتسجلان 43 درجة مئوية، بينما تسجل مدينة رفحاء 44 درجة.

أما مدينتا القيصومة وحفر الباطن فتسجلان 46 درجة، في حين تسجل مدينة الإحساء 48.3 درجة، في الوقت الذي تكون فيه أعلى درجة حرارة في مدينة الدمام التي تصل فيها درجة الحرارة إلى 49.4 درجة مئوية.

ومن جهة أخرى تشهد مدن المصايف في المملكة درجات حرارة تتراوح بين 21 و33 درجة مئوية وأبرزها مدن السودة وبللحمر والنماص والباحة، إضافة إلى أبها والطائف.