إيلون ماسك يعلن بدء كتابة سيرته الذاتية... ما علاقة ستيف جوبز؟

أعلن مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، اليوم الخميس، عن الشروع في كتابة سيرته الذاتية.

وأشار ماسك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه اتفق مع المؤلف والتر إيزاكسون، على كتابة سيرته الذاتية.

وغرد إيلون ماسك لمتابعيه البالغ عددهم 58 مليون متابع: "إذا كنتم تشعرون بالفضول حيال شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومشاريعي القادمة، فإن والتر إيزاكسون يكتب سيرتي الذاتية".

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

ووالتر إيزاكسون هو مؤلف سيرة مؤسس شركة "أبل" الراحل، ستيف جوبز، التي طرحت في عام 2011، ونُشرت بعد وقت قصير من وفاته، وتحولت إلى فيلم سينمائي يحمل اسم "ستيف جوبز"، وهو من بطولة مايكل فاسبندر وكيت وينسليت، عرض في عام 2015.

كما ألف والتر إيزاكسون سيرا ذاتية عن العديد من مشاهير العالم، مثل الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، وبنجامين فرانكلين، والعالم صاحب النظرية النسبية ألبرت أينشتاين، وعالمة الكيمياء الحيوية الأمريكية جينيفر دودنا، المعروفة بعملها في تعديل الجينات بتقنية كريسبر.

يأتي إعلان إيلون ماسك رسميا عن كتابة سيرته الذاتية بعد تداول، الأسبوع الماضي، مقتطفات من كتاب جديد عنه، التي تحمل مزاعم نفاها بأنه كان يرغب في رئاسة شركة "أبل".