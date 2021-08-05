"أبل" قد تتخلص نهائيا من النقطة الخضراء التي تفسد صورك على "آيفون"

ورصد موقع "9to5mac" أن الإصدار التجريبي للتحديث القادم والمتوافر حاليا، يبين قدرته على معالجة مشكلة النقطة الخضراء، التي من المكن أن تظهر في الصور التي يتم التقاطها في أماكن خارجية.
كما تمكن موقع "ذا فيرج" من اكتشاف الميزة أثناء إجرائه اختبارا على هاتف "آيفون 12 ميني".
Breaking: iOS 15 may give the iPhone’s camera an upgrade: fewer green flares https://t.co/Bc5qlAlvIh #tech #trending #socialmedia pic.twitter.com/rc4fDWJLU8— Real Marsha Wright® | www.RECIPROCATE.network (@marshawright) August 4, 2021
وبعد تحميل تحديث "آي أو إس"، يمكن رؤية النقطة الخضراء عند تشغيل الكاميرا، لكن يلاحظ اختفائها تماما بعد التقاطها.
iOS 15 Might Finally Fix the Green Dot That Ruins Your iPhone Photos https://t.co/UBZyHGIrlp— Guncelkal.net (@guncelkalnet) August 4, 2021
وفيما ليس من الواضح أنواع طرازات هواتف "آيفون" التي سيتم تفعيل هذه الميزة الجديدة بها، فقد ذكر موقع "ريديت" أن أحد المستخدمين أبلغ عن رصده إزالة النقطة الخضراء من هاتف "آيفون إكس إس"، بينما أفاد مستخدم آخر أنها لا تعمل على "آيفون 8 بلس".
ويتوقع موقع "9to5Mac" أن ميزة التخلص من النقطة الخضراء في صور "آيفون" من الممكن أن تقتصر على الهواتف التي تحتوي على معالج "إيه 12 بيونيك" أو طرازات أحدث (مثل آيفون إكس إس وآيفون إكس آر وما بعدهما).
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