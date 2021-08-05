"أبل" قد تتخلص نهائيا من النقطة الخضراء التي تفسد صورك على "آيفون"

كشفت تقارير حديثة أن التحديث القادم من شركة "أبل" الأمريكية "آي او إس 15" قد يحمل حلا نهائيا لمشكلة رافقت صور "آيفون"، وهي "النقطة الخضراء".

ورصد موقع "9to5mac" أن الإصدار التجريبي للتحديث القادم والمتوافر حاليا، يبين قدرته على معالجة مشكلة النقطة الخضراء، التي من المكن أن تظهر في الصور التي يتم التقاطها في أماكن خارجية.

كما تمكن موقع "ذا فيرج" من اكتشاف الميزة أثناء إجرائه اختبارا على هاتف "آيفون 12 ميني".

وبعد تحميل تحديث "آي أو إس"، يمكن رؤية النقطة الخضراء عند تشغيل الكاميرا، لكن يلاحظ اختفائها تماما بعد التقاطها.

iOS 15 Might Finally Fix the Green Dot That Ruins Your iPhone Photos https://t.co/UBZyHGIrlp — Guncelkal.net (@guncelkalnet) August 4, 2021

وفيما ليس من الواضح أنواع طرازات هواتف "آيفون" التي سيتم تفعيل هذه الميزة الجديدة بها، فقد ذكر موقع "ريديت" أن أحد المستخدمين أبلغ عن رصده إزالة النقطة الخضراء من هاتف "آيفون إكس إس"، بينما أفاد مستخدم آخر أنها لا تعمل على "آيفون 8 بلس".

ويتوقع موقع "9to5Mac" أن ميزة التخلص من النقطة الخضراء في صور "آيفون" من الممكن أن تقتصر على الهواتف التي تحتوي على معالج "إيه 12 بيونيك" أو طرازات أحدث (مثل آيفون إكس إس وآيفون إكس آر وما بعدهما).