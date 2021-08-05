تسجيل
19:39 GMT05 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنانين أحمد راتب عادل إمام ونيكول سابا وخالد سرحان ومجدي كامل وتامر هجرس وأحمد التهامي في كواليس فيلم التجربة الدنماركية

    ابنة أحمد راتب تعلق على تداول صورة "غير لائقة" لوالدها الراحل

    © AFP 2021 / AMRO MARAGHI
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1049774555_0:0:2049:1153_1200x675_80_0_0_fad35855dbd0df0d932c7aa88656fe58.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202108051049774619-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84/

    خرجت ابنة الفنان المصري الراحل، أحمد راتب، اليوم الخميس، عن صمتها، بشأن تداول صور لوالدها عبر "السوشيال ميديا"، التي يظهر فيها مرتديا ملابس داخلية.

    وأثارت الصورة سخرية وتهكما من جانب العديد من المستخدمين، وهو ما جعل لمياء أحمد راتب تعرب عن غضبها من ردود الفعل تجاه صور والدها، مؤكدة عبر منشور لها على موقع "فيسبوك" أنها التقطت له أثناء تصوير أحد أعماله الفنية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

    وتابعت موضحة أن "والدها وقت التقاط الصورة في مدينة الإسكندرية كان يجلس داخل مقهى لشرب القهوة لحين الانتهاء من تحضير المشهد المقبل من فيلم "مراتي في الكلبش"، ولم يكن يهتم بمن يصوره لأنه كان إنسانا بسيطا وكان على سجيته طوال حياته".

    الفنان أحمد راتب
    Twitter/MBCNetTweets
    رثاء ابنة أحمد راتب المؤثر له في ذكرى وفاته يثير تفاعلا واسعا... فيديو
    واتهمت لمياء أحمد راتب ناشرو صور والدها الراحل بأنهم يرغبون من ورائها في جمع "لايكات تافهة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ما تعرض له والدها أحمد راتب بأنه "هراء".

    الجدير بالذكر أن الفنان أحمد راتب توفي عام 2016، بعد إصابته بأزمة قلبية وتم نقله في أحدي المستشفيات وتوفي بداخلها عن عمر يناهز الـ 67 عام، وتم تشييع جثمانه من مدينة أكتوبر وسط عدد كبير من الناس والنجوم.

    وحقق أحمد راتب شهرة واسعة من مشاركته الفنان عادل إمام بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، مثل مسرحية "الزعيم" وأفلام "بخيت وعديلة" و"الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"حتى لا يطير الدخان" و"واحدة بواحدة".

    بينما قدم نحو 300 عمل فني، للسينما، والتلفزيون، والمسرح، والإذاعة، كما أنه ظهر في فيلم "ضغط عالي" بطولة الفنان نضال الشافعي، الذي تم عرضه بعد وفاته بنحو 3 أعوام.

    انظر أيضا:

    معرض لـ"ملابس الموتى"... عندما تزف العارضات داخل توابيت الرعب... صور وفيديو
    في ذكرى وفاته... أسرار من حياة أحمد راتب وعلاقته بالفنان عادل إمام
    رثاء ابنة أحمد راتب المؤثر له في ذكرى وفاته يثير تفاعلا واسعا... فيديو
    وفاة الفنان المصري أحمد راتب
    توفي بخطأ طبي… أبرز محطات الفنان المصري الراحل أحمد راتب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العداءة الألمانية أليسا شميدت
    الرياضيات الجميلات وأكثرهن إثارة في أولمبياد "طوكيو 2020"
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    أين اختفت زجاجة ويسكي بومبيو؟
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك