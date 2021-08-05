ابنة أحمد راتب تعلق على تداول صورة "غير لائقة" لوالدها الراحل

خرجت ابنة الفنان المصري الراحل، أحمد راتب، اليوم الخميس، عن صمتها، بشأن تداول صور لوالدها عبر "السوشيال ميديا"، التي يظهر فيها مرتديا ملابس داخلية.

وأثارت الصورة سخرية وتهكما من جانب العديد من المستخدمين، وهو ما جعل لمياء أحمد راتب تعرب عن غضبها من ردود الفعل تجاه صور والدها، مؤكدة عبر منشور لها على موقع "فيسبوك" أنها التقطت له أثناء تصوير أحد أعماله الفنية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

برس بي : ابنة أحمد راتب توضح حقيقة صوره بـ"الفانلة" في الشارع PressBee https://t.co/2g3dJcvTiV — MR.MAS (@_MaSOooO) August 5, 2021

وتابعت موضحة أن "والدها وقت التقاط الصورة في مدينة الإسكندرية كان يجلس داخل مقهى لشرب القهوة لحين الانتهاء من تحضير المشهد المقبل من فيلم "مراتي في الكلبش"، ولم يكن يهتم بمن يصوره لأنه كان إنسانا بسيطا وكان على سجيته طوال حياته".

واتهمت لمياء أحمد راتب ناشرو صور والدها الراحل بأنهم يرغبون من ورائها في جمع "لايكات تافهة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ما تعرض له والدها أحمد راتب بأنه "هراء".

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد راتب توفي عام 2016، بعد إصابته بأزمة قلبية وتم نقله في أحدي المستشفيات وتوفي بداخلها عن عمر يناهز الـ 67 عام، وتم تشييع جثمانه من مدينة أكتوبر وسط عدد كبير من الناس والنجوم.

وحقق أحمد راتب شهرة واسعة من مشاركته الفنان عادل إمام بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، مثل مسرحية "الزعيم" وأفلام "بخيت وعديلة" و"الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"حتى لا يطير الدخان" و"واحدة بواحدة".

بينما قدم نحو 300 عمل فني، للسينما، والتلفزيون، والمسرح، والإذاعة، كما أنه ظهر في فيلم "ضغط عالي" بطولة الفنان نضال الشافعي، الذي تم عرضه بعد وفاته بنحو 3 أعوام.