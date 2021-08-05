‏"أمازون" تؤجل عودة موظفيها للمكاتب حتى يناير 2022‏

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ستمدد فترة عمل موظفيها في المنازل حتى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل، بسبب زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".

جاء قرار "أمازون" التي أسسها أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وتابعت "أمازون" أنها لن تتوقع عودة موظفي الشركات الأمريكية إلى مكاتبهم حتى العام المقبل 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "أمازون" في مذكرتها: "بينما نواصل مراقبة الظروف المحلية المتعلقة بـ(كوفيد-19) عن كثب، فإننا نقوم بتعديل توجيهاتنا لموظفي الشركات".

كما أكدت "أمازون" لـ"رويترز" أن صحة موظفيها هي أولويتها القصوى، وستواصل الالتزام بتوجيهات الحكومة المحلية من أجل عودة آمنة إلى المكتب.

وأضافت أن موظفيها العائدين للعمل من المكتب سيتطلب منهم ارتداء الكمامات الطبية، باستثناء الموظفين الذين تم تطعيمهم بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن لدى شركة "أمازون" الأمريكية أكثر من 1.3 مليون موظف بدوام كامل وجزئي على مستوى العالم.

ودفع الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) المدعوم بمتحور "دلتا" شديد العدوى لفيروس "كورونا" المستجد بعض الشركات الكبرى إلى تأجيل خطط إعادة فتح مكاتبها لموظفيها.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى متوسط ​​يومي لعدد الإصابات على مستوى العالم، عند 94819، وفقا لبيانات جمعتها "رويترز".

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة "غوغل" إنها ستمدد سياسة العمل من المنزل حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما قررت شركة "فيسبوك" أنها ستلزم موظفيها داخل مكاتبها في أمريكا على التطعيم، فيما أعلنت شركة "تويتر" عن غلقها مساحات العمل التي أعيد فتحها بالفعل.