إعلام: نقل الفنان المصري صلاح عبدالله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنان المصري صلاح عبدالله تعرّض لأزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن "الفنان صلاح عبدالله سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية من قبل الأطباء المعالجين له".

كما نقل الموقع عن ابنته دنيا، قولها إن "حالة والدها استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة".

وأوضحت دنيا صلاح عبدالله أن "الأطباء طمأنوها على حالته الصحية، حيث من الممكن أن يغادر المستشفى صباح اليوم الجمعة".

وأكدت أن "الأطباء نصحوا والدها بالراحة لمدة أسبوع كامل في المنزل، على أن يعود بعد ذلك لممارسة عمله الفني".

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