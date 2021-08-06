رصد سمكة غريبة "بأسنان بشرية "... صورة

اصطاد مواطن أمريكي سمكة غريبة للغاية من نوع "رأس الغنم"، والتي تحتوي على عدة صفوف من الأضراس شبيهة بأسنان البشر.

ونشرت جمعية مصايد "جينيتس باير"، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، صورة السمكة عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

والسمكة من نوع "رأس الغنم"، ولديها عدة صفوف من الأضراس لسحق فريستها، ويبدو أن السمكة أُطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن فمها يشبه "فم الخروف".