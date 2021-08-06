العثور على جثة راكبة الأمواج الجزائرية بختة رمضاني المختفية منذ مارس الماضي

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأنه تم العثور على جثة راكبة الأمواج الجزائرية، بختة رمضاني، المختفية منذ مارس/آذار الماضي في إسبانيا.

ونقلت صحيفة "النهار" عن وسائل إعلام إسبانية، أنه تم التعرف على جثة راكبة الأمواج الجزائرية بختة رمضاني والبالغة من العمر 68 عاما عن طريق إجراء فحص الحمض النووي.

بختة رمضاني غادرت ولم تعد، وفارقت الحياة أينما رغبت أن تكون دائما 😰 pic.twitter.com/o2HQpoPXIL — Osmani Kamel (@kamouk16) March 18, 2021

وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على جثتها من قبل حرس السواحل الإسباني شهر يوليو/تموز الماضي.

ووفقا للصحيفة الجزائرية، عاشت بختة بعيدا عن الجزائر لأكثر من 30 سنة وعادت في السنة الأخيرة للعيش فيها وممارسة رياضة ركوب الأمواج على شواطئها.

وسبق لبختة رمضاني وأن مارست رياضة ركوب الأمواج في العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.

وحسب وسائل إعلام محلية، كانت بختة تعيش متنقلة بين فرنسا وجزر الرأس الأخضر، وهي أم لثلاثة أبناء.

ومن أشهر ما قالته لوسائل الإعلام، إن

الرياضات البحرية علاج للجسد والروح فهي تشعر الشخص بالسعادة وتمنحه الرشاقة والقوة وتبعد عنه الأمراض.

وكانت بختة قد احترفت ركوب الأمواج عام 2005، حيث شاركت في عدة بطولات عالمية منها في بحر الكاريبي، وسواحل الرأس الأخضر في السنغال حيث جاءت في المرتبة الخامسة علما أن المراكز الأولى فاز بها رجال.