خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى بعد 26 يوما... ما هي آخر تطورات حالتها الصحية؟

أعلن الفنان المصري، أحمد العوضي، اليوم الجمعة، خروج زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، من المستشفى، بعد مكوثها داخله 26 يوما إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وأشار العوضي في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية إلى أن زوجته عادت إلى منزلها لاستكمال العلاج تحت إشراف الأطباء المعالجين، وأن حالتها تحسنت بصورة نسبية.

وتابع أحمد العوضي معربا عن رغبته في استرداد زوجته ياسمين عبد العزيز كامل عافيتها خلال الفترة المقبلة.

وكان مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبد العزيز صرح الأسبوع الماضي أن حالتها الصحية شبه مستقرة، ومن المقرر أن تغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، بحيث تعود لمنزلها لاستكمال علاجها تحت إشراف طبي، مضيفا أن زوجها الفنان أحمد العوضي، يلازمها دوما في المستشفى.

ونفى المصدر ما تردد من أنباء بشأن خضوع ياسمين لجراحة جديدة خارج مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضح المصدر أنها واعية تماما لما يحدث حولها، ولكن ما زال الأطباء يمنعون الزيارات عنها، ومن المقرر أن يستمر منع الزيارة حتى عند عودتها لمنزلها.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاني من أزمة صحية جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها بشأن ياسمين عبد العزيز، وقال شقيقها الفنان وائل عبد العزيز في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العمليه آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا".

كما أكد وائل عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن ياسمين عبد العزيز حالتها مستقرة إلى حد ما بفضل رعاية الأطباء ودعاء الجمهور، لكنها ما زالت تشعر بالتعب.