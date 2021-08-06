أبرز لقطات من جنازة انتصار الشراح: وزير الإعلام الكويتي أبرز المشاركين وانهيار أحد محبيها

شيعت جنازة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، الشهيرة بـ"أم سالم"، اليوم الجمعة، بعد أن وصل جثمانها من العاصمة البريطانية، لندن، الأسبوع الماضي، حيث كانت تتلقى العلاج.

ودفن جثمان الشراح في مقابر الصليبخات بالكويت، بمشاركة وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، والعديد من الفنانين ومحبيها.

وأكد المطيري في تصريحات لـصحيفة "الراي" الكويتية خلال جنازة انتصار الشراح أن "الكويت والعالم العربي فقد رائدة من رواد الفن الكويتي في كافة المجالاته، وهي مسيرة حافلة في حد ذاتها من العطاء والإنجازات، امتدت لأربعة عقود كاملة، وأثرت خلالها الحركة المسرحية والتلفزيونية والإذاعية والإعلام الكويتي بكل فروعه"، بحسب قوله.

وتابع المطيري عن الراحلة انتصار الشراح: "كان لها تعامل راق مع جميع العاملين في الوسط الفني، إذ تركت الأثر الطيب في نفوسهم، نسأل الله أن يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، وأدعو الله أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

ولوحظ غياب العديد من الفنانين عن جنازة انتصار الشراح، باستثناء الفنان داوود حسين ومحمد العجيمي وعبد الرحمن العقل، الذين لم تجف دموعهم طوال فترة دفن جثمان الراحلة، بحسب "الراي" الكويتية.

كما انهار أحد محبو الفنانة الكويتية لحزنه الشديد على رحيلها، وسقط على الأرض أكثر من مرة خلال الجنازة.

وأعلن يوم السبت الماضي عن وفاة انتصار الشراح في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر 59 عاما.