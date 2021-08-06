"اكتشاف عالمي في الأردن"... صور ديار النبي لوط

أكد خبراء أردنيون اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية، جنوبي البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وشدد رئيس جمعية "أدلاء السياح الأردنية" محمد حماد على أن هذا الاكتشاف من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية.

خبراء أردنيون يعلنون اكتشاف ديار النبي لوط في الأغوار الجنوبية 🇯🇴❤️ pic.twitter.com/qizDkNWbPC — Wadi Rum (وادي رم) Jordan 🇯🇴 (@wadirumjo) August 6, 2021

وقال عضو جمعية "أدلاء السياح" غسان عويس "أصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة في الأغوار الجنوبية، تستند إلى إثباتات علمية متينة وقوية، وآن الأوان للاستفادة منها في شتى المجالات".

زيارتي اليوم كانت في كهف النبي لوط عليه السلام الذي يقع جنوب شرق البحر الميت في منطقة الأغوار الجنوبية على مرتبة أقدم المواقع الأثرية في العالم، pic.twitter.com/SDwZqlD62H — Nad⚖️ (@nad54221) August 1, 2021

وقال محمد وهيب من الجامعة الهاشمية إن "المملكة أمام اكتشاف عالمي"، مقدما ما وصفه بـ"الأدلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط".

وتتضمن تلك الأدلة أدلة فلكية، وجيولوجية، وجغرافية، ونتائج التنقيبات الأثرية، ومسوحات ميدانية، وطرق تجارية مرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي، وطريق الإيلاف القرشي، وألواح كتابية مكتشفة في بابل، وألواح إيبلا، والألواح الأكادية، والطرق الرومانية اللاحقة.

وأشار أستاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة آل البيت الأردنية، وعضو فريق الاكتشاف محمود عبد العزيز، إلى أن "الدراسات الميدانية والمقارنات العلمية، وأنماط الاستقرار في المنطقة، قد تم الإحاطة بها من جميع الجوانب، تؤكد حقيقة هذا الاكتشاف وثبوته بما لا يقبل الشك، وأن الإثباتات الأنثروبولوجية تؤكد نتائج البحث الأثري".