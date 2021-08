جورجينا صديقة رونالدو تنافس كيم كارداشيان على "نيتفلكس"

وانتهت جورجينا رودريغيز (27 عاما) من تصوير برنامج تلفزيون واقع يحمل اسم "Soy Georgina" سيعرض خلال الفترة المقبلة على "نيتفلكس"، من إنتاج نسختها الإسبانية، والذي يلقي الضوء على حياتها كأم وعارضة أزياء وسيدة أعمال وراقصة وأمور أخرى كثيرة.

وأعلنت رودريغز عن برنامجها الواقعي الأول مع "نيتفلكس" من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، اليوم الجمعة، من كواليس التصوير، وسألت متابعيها البالغ عددهم 26 مليون إن كانوا مستعدين لبرنامجها.

وكانت "شبكة "نيتفلكس" قد أوضحت في بيان سابق لها أن البرنامج الواقعي لجورجينا رودريغز سيقدم "صورة عميقة وعاطفية لها وراء صورها وقصصها وتصدرها العناوين الكبيرة".

وستكشف جورجينا، المعروفة أيضا بكونها شريكة كريستيانو رونالدو، في البرنامج عن جميع جوانب حياتها، من الجزء الأكثر شهرة إلى الجانب الشخصي، وسيعيش المشاهدون يومياتها، وأمومتها، وأسفارها، وصداقاتها، ورغباتها، ولحظات انتصاراتها وانكساراتها.

وسيكون برنامج جورجينا رودريغز منافسا للبرنامج الواقعي الخاص بعارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، "keeping up with The Kardashians"، الذي تعرضه منصة "نيتفلكس".

ولا توجد معلومات كثيرة حول ما إذا كان كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، سيكون حاضرا في برنامج صديقته جورجينا رودريغز، التي ظل على علاقة معها منذ عام 2016، وتوجت قصة حبهما بطفلة هي ألانا مارتينا.