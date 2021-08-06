فيديو يظهر الفنان أحمد مكي وهو يقبل غرابا

ونشر موقع "في الفن" الفيديو الذي علق عليه أحمد مكي قائلا: "مساء الخير.... الغراب النوحي، طاقة إيجابية وحب غير مشروط".

وظهر الفنان مكي في الفيديو وهو يقوم بتقبيل الغراب وتدليله، بينما يقوم الأخير بالتقرب من مكي والتودد إليه، بما يؤكد العلاقة القوية بين مكي والغراب.

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وشارك أحمد مكي بمسلسل "الاختيار 2" الذي نال أعجاب الجمهور وحقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني المنصرم، وتدور قصة المسلسل حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.