الملابس الافتراضية صيحة جديدة تغزو "إنستغرام" ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى... فيديو

لا يراقب الناس في هذه الأيام على "إنستغرام" نماذج الحياة الافتراضية فحسب، بل يعجبون أيضا بملابس افتراضية غير موجودة أساسا.

في الأسبوع الماضي، نشر مدير "Yandex" دانييل ترابون على "إنستغرام" صورته بملابسه الرقمية الجديدة، والتي طلب تصميمها من المصممة "Regina Turbina"، ليذهل لاحقا متابعيه بأن ملابسه في هذه الصورة هي ملابس رقمية افتراضية، بحسب ما ذكر موقع "village".

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ما هي الملابس الرقمية؟

بكل بساطة هي صورة ثلاثية الأبعاد لبدلة مرسومة في محرر رسومي. ربما وجدت في طفولتك دمى مصنوعة من الورق المقوى، توضع عليها سترات وسراويل وأحذية. الملابس الرقمية تشبه الملحقات الورقية لمثل هذه الدمى، جميع مراحل الإنشاء تتم في برامج تحرير الرسوم والإنترنت.

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في الواقع، هذه الملابس غير موجودة. "لارتداء" الزي، تحتاج إلى التقاط صورة، ووضع نموذج ثلاثي الأبعاد على الجسم، ثم نشره على "Instagram".

يقول فاليري شاريبوف، رئيس استوديو "Malivar"، الذي ينشئ نموذجًا افتراضيًا لـ "Aliona Paul"، حول الملابس الرقمية: "الملابس الرقمية أقرب إلى سوق التسوق داخل اللعبة، على سبيل المثال، الجلود والسيوف وغيرها".

في ألعاب الفيديو، كانت الملحقات والملابس الرقمية موجودة منذ فترة طويلة. ينفق لاعبو "Fortnite" أو "DotA" أموالهم على أشياء جديدة جميلة لا تمنحك أي ميزة في اللعبة، ولكنها تجعلك متميزًا.

كيف تبدو الملابس الرقمية؟

ابتكرت وكالة "Virtue" أول مجموعة رقمية في نهاية عام 2018، عندما احتاجت إلى لفت الانتباه إلى المتجر الإلكتروني الذي افتتح حديثًا للعلامة التجارية الاسكندنافية "Carlings".

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وشملت 20 قطعة للجنسين، تراوحت تكلفتها من 10 إلى 30 يورو. وهي عمليا نفس الملف مع نموذج ثلاثي الأبعاد، كان من الممكن بيعهم إلى ما لا نهاية، لكن المجموعة كانت محدودة، 12 نسخة من كل قطعة.

إذا كنت تتطلع إلى تجربة الملابس الرقمية الآن، أو كنت نشيطا على "إنستغرام" وتحتاج إلى إظهار ملابس غير عادية، فقم بإلقاء نظرة على العلامة التجارية الألمانية "Rohbau"، ففي الوقت الحالي، يبيع سترة واحدة بثلاثة ألوان مقابل 40 يورو. يمكن العثور على المزيد من التنوع على موقع ويب العناصر الافتراضية لـ "Marvelous Designer".

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هناك العشرات من العناصر تتراوح أسعارها من 10 دولارات إلى 50 دولارًا.

كم تكلف الملابس الافتراضية؟

الأشياء الافتراضية أرخص بكثير من نظيراتها المادية. يمكن أن يعتمد سعر الملابس الافتراضية على ندرتها، تمامًا كما هو الحال في ألعاب الفيديو، حيث يمكن أن يكلف عنصر حصري، متاح فقط خلال حدث خاص، عدة مئات من الدولارات.