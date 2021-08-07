"واتسآب" تعلن موقفها بشأن محاربة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال

أكد مدير شركة "واتسآب"، ويل كاثكارت، أن شركته لن تحذو حذو "آبل" التي أعلنت مؤخرا عن إجراءات لمنع انتشار المواد الإباحية التي تستغل الأطفال.

وكتب كاثكارت على "تويتر": "اطلعت على المعلومات التي نشرتها "آبل"، وأنا قلق. أعتقد أن هذا موقف خاطئ وعقبة بالنسبة لخصوصية الناس حول العالم".

وأضاف كاثكارت "الناس سألوا ما إذا سنطبق هذا النظام في (واتسآب)، والجواب هو لا".

وأشار إلى أن "واتسآب" بذلت جهودا كبيرة لمحاربة انتشار المواد الإباحية المتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا، وخاصة تطوير المزايا التي تسمح بالإبلاغ عن مثل هذا المحتوى وحجبه.

I read the information Apple put out yesterday and I'm concerned. I think this is the wrong approach and a setback for people's privacy all over the world.



People have asked if we'll adopt this system for WhatsApp. The answer is no. — Will Cathcart (@wcathcart) August 6, 2021

وأكد أن "واتسآب" أرسلت 400 ألف بلاغ بشأن المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال في العام الماضي، وذلك دون خرق البيانات المشفرة، وفقا لـ "RT".

وأضاف أن "آبل" بدلا من ذلك تعتمد برمجيات تسمح بفحص جميع الصور للمستخدم، محذرا من خطورة الثغرات الأمنية لأنظمة "آبل" وإمكانية حصول القراصنة على تلك التقنيات.

يذكر أن تقارير صحفية عالمية أكدت عن استعداد شركة "أبل" الأمريكية عن توفير أدوات حماية خاصة للأطفال في هواتف "آيفون" وكافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالشركة.