"أمازون" تلزم عمالها في المخازن بارتداء الكمامات الطبية مجددا

طلبت شركة "أمازون" الأمريكية من موظفيها داخل مخازنها في أمريكا، أمس الجمعة، ارتداء الكمامات الطبية مجددا أثناء عملهم، وذلك استجابة لانتشار متحور "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد الأشد عدوى.

وأشارت الشركة أنها تتيح الوصول إلى اللقاحات لأكثر من نصف مليون من موظفيها، لكنها ستطلب من الموظفين ارتداء القناع إلزاميا، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقالت موضحة في بيان: "استجابة للانتشار المقلق لمتغيرات (كوفيد-19) الجديدة في أمريكا والتوجيه من سلطات الصحة العامة وخبرائنا الطبيين، فإننا نطلب تغطية الوجه في الداخل أثناء العمل، بغض النظر عن حالة التطعيم".

وتابعت: "نحن نراقب الوضع عن كثب، وسنواصل اتباع إرشادات الحكومة المحلية والعمل عن كثب مع كبار المتخصصين في الرعاية الصحية الطبية، وجمع نصائحهم وتوصياتهم بينما نمضي قدما لضمان تحسين مبانينا من أجل سلامة فرقنا".

يشار إلى أن شركة "أمازون" قررت مؤخرا تأجيل عودة موظفيها داخل أمريكا حتى يناير/ كانون الثاني 2022، بعدما كان من المقرر عودتهم في يوم 5 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت "أمازون" أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن 19816 عاملا من بين مليون و372 ألف من موظفيها في الخطوط الأمامية أصيبوا بـ(كوفيد-19)، خلال الفترة من 1 مارس/ آذار إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2020.