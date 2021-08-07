"سيسكو" ترد على تطويرها خدمة سحابية باشتراك مادي لحفظ البيانات الخاصة

ردت شركة "سيسكو سيستمز"، أمس الجمعة، على ما ذكرته تقارير مؤخرا بأنها تخطط لتقديم حل لمساعدة الشركات على التحول إلى مراكز البيانات الخاصة بدلا من العامة.

وزعم تقرير صادر عن موقع "ذا إنفورميشن" أن شركة "سيسكو" وهي صانع معدات الشبكات يطور خدمة لها باشترك مادي تسمي "كلاوك ستاك"، والتي ستساعد في إدارة الأجهزة والبرامج داخل مراكز البيانات الخاصة للعملاء الذين لا يمكنهم القيام بذلك بمفردهم، أو يفضلون الاستعانة بمصادر خارجية.

وتابع التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر إنه لا يوجد وضوح بشأن الجدول الزمني لإطلاق خدمة "كلاود ستاك"، التي لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير.

وقال متحدث باسم شركة في بيان إنها "تركز على الأدوات السحابية المختلطة عبر البنى التحتية العامة والخاصة، لكنها في الوقت الحالي لا تخطط لتقديم حل لإعادة التطبيقات السحابية على وجه التحديد وأي اقتراح بخلاف ذلك غير دقيق"، بحسب وكالة "رويترز".

يشار إلى أنه مع بدء انتشار فيروس "كورونا" المستجد زاد الطلب على مزودي الخدمات السحابية، إذ بحثت الشركات والمدارس والمؤسسات الحكومية عن طرق فعالة من حيث التكلفة للتحول عبر الإنترنت.

وكانت خدمات "أمازون ويب" التابعة لشركة "أمازون" رائدة في السحابة العامة، من خلال سماحها للشركات باستئجار مراكز البيانات باشتراك مادي.

كما تساعد شركة "مايكروسوفت" وخدمة "غوغل كلاود" الشركات في تحويل عملياتها إلى السحابة العامة.