بلاغ كاذب بإطلاق 70 ثعبانا من إحدى الشقق يشل حركة لندن..فيديو

فتش الضباط الشقة على طريق "سيفين سيسترز" في لندن، وأغلقوا الطريق المزدحم قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل، وشرعوا في البحث عن الحيوانات، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailystar".
Estimated 70 poisonous snakes have escaped from a flat (according to the police) on the road between Manor House and Finsbury Park. pic.twitter.com/rpAHtP8Mx7— London & UK Crime (@CrimeLdn) August 6, 2021
أكدت الشرطة أن أنشطتها كانت مرتبطة بمكالمة كاذبة لم يتم الكشف عنها، ولم تعلق على ما إذا كانت المكالمة بالأفاعي الطليقة.
وقال متحدث: "تم استدعاء الشرطة من قبل خدمة الطوارئ في لندن الساعة 7.48 مساء يوم الجمعة، 6 أغسطس / آب ، بعد مخاوف بشأن رفاهية السكان في عنوان على طريق سيفين سيسترز".
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