بلاغ كاذب بإطلاق 70 ثعبانا من إحدى الشقق يشل حركة لندن..فيديو

تم استدعاء الشرطة البريطانية، يوم أمس الجمعة، إلى شقة في شمال لندن بعد مكالمة كاذبة زعمت أن 70 ثعبانًا سامًا قد هرب من الشقة.

فتش الضباط الشقة على طريق "سيفين سيسترز" في لندن، وأغلقوا الطريق المزدحم قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل، وشرعوا في البحث عن الحيوانات، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailystar".

Estimated 70 poisonous snakes have escaped from a flat (according to the police) on the road between Manor House and Finsbury Park. pic.twitter.com/rpAHtP8Mx7 — London & UK Crime (@CrimeLdn) August 6, 2021

​أكدت الشرطة أن أنشطتها كانت مرتبطة بمكالمة كاذبة لم يتم الكشف عنها، ولم تعلق على ما إذا كانت المكالمة بالأفاعي الطليقة.

وقال متحدث: "تم استدعاء الشرطة من قبل خدمة الطوارئ في لندن الساعة 7.48 مساء يوم الجمعة، 6 أغسطس / آب ، بعد مخاوف بشأن رفاهية السكان في عنوان على طريق سيفين سيسترز".