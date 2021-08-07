دلال عبد العزيز... معلومات قد لا تعرفها عن "الريفية كارهة الطبخ"

انتقلت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، اليوم السبت الموافق 7 أغسطس/ آب الجاري، بجوار ربها، بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد، ومشوار حافل بالمواقف الإنسانية وحب الجماهير لها، والتي توفيت دون علمها بوفاة رفيق مشوارها الفنان، سمير غانم.

وسارع العديد من الفنانين بنعي الفنانة دلال عبد العزيز، وفي مقدمتهم أزواج بناتها، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.

وكتب رضوان عبر حسابه على موقع "فيسبوك": " أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وانا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

بينما قال حسن الرداد عن حماته: " والله ما قادر اكتب ولا مصدق. توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة".

وفيما يلي حقائق مثيرة عن دلال عبد العزيز:

شقيقتها ممثلة راحلة

ولدت دلال عبد العزيز في عام 1960 بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية المصرية، وهي حاصلة على بكالوريوس الزارعة، وأحبت التمثيل منذ أن كانت طفلة من خلال شقيقتها الكبرى التي توفيت وهي شابة في عمر 15 عاما، وكانت تصحبها معها إلى المدرسة لأنها كانت تحفظ أدوارها أفضل منها.

كان أول ظهور فني لدلال عبد العزيز في مسلسل "بنت الأيام"، من إنتاج عام 1977، ومن بطولة كريمة مختار وشيرين.

أول مسرحية لها تثير غضب الأطباء

ينسب للفنان الراحل، جورج سيدهم، أنه أول من قدمها على خشبة المسرح، والانضمام إلى فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي أسسها إلى جانب سمير غانم والضيف أحمد، وكانت أول مسرحية تشارك بها هي "أهلا يا دكتور"، من إخراج حسن عبد السلام.

وأثارت المسرحية التي عرضت في عام 1981 غضب الأطباء في مصر وقتها، لكونها تنتقد أسلوب بعض الأطباء لتحقيق الثراء السريع على حساب شرف المهنة.

أول لقاء مع سمير غانم

قال الفنان الراحل سمير غانم عن دلال عبد العزيز في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" المصرية في عام 2018، إنه فوجئ بـ"بنوتة زي القشطة وعينيه زاغت عليها".

وتابع غانم أنه وجد دلال فنانة جيدة جدا وملتزمة على المسرح، وتظل واقفة صامته ولا ترتجل ولا تفسد الحوار على الممثل الذي يقف أمامها".

رأي سمير فيها كممثلة

أفصح سمير غانم عن رأيه في زوجته دلال عبد العزيز في لقاء أجرته معه مجلة "نورا"، فقال: "دلال ممثلة جيدة وبسيطة وتلقائية في أدائها وقريبة من القلب، فضلا عن أنها تجيد الأدوار الكوميدية بخفة دم فطرية، كما أنها تجيد بقية الأدوار، وهذا رأيي في دلال بمنتهى الحياد، ولا أعتقد أنه يضيف جديدا إلى رأي الزملاء والجماهير والنقاد فيها".

فارق العمر بينها وبين سمير غانم

قال سمير غانم في لقاء مع برنامج "السيرة" في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 إنه حذر دلال عبد العزيز من الارتباط به بسبب فارق العمر الكبير بينهما، لكنها أصرت على الزواج منه، قائلا عنها: "كانت فتاة ريفية قادمة من الزقايق وبنت ناس ومتواضعة لكن قمر.. وأنا حذرتها وقلت لها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة فأجابتني لا تشغل بالك".

وأشار سمير غانم في البرنامج إلى ظروف ساعدت على ارتباطه بدلال عبد العزيز، هي وفاة شقيقه، ووقوفها بجانبه بقوة في تلك الفترة.

تكره المطبخ

على الرغم من نشأتها الريفية، فقد كشفت دلال عبد العزيز في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" أنها تكره الطبخ ولا تحب دخول المطبخ، وأن والدتها لعب دورا كبيرا في إعداد أصناف الطعام لها ولزوجها سمير غانم، وأن أسرتها اعتادوا طلب طعام من الخارج.

سر "الثالوث" مع رجاء الجداوي وميرفت أمين

عرفت دلال عبد العزيز طوال حياتها بأنها "صاحبة واجب"، إذ أنها كانت حريصة على تقديم واجب العزاء في رحيل الفنانين، وشكلت مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والفنانة ميرفت أمين ثالوثا لا ينفصل عن بعضه أثناء الحضور في العزاءات.

تفاصيل آخر مكالمة

كشف الفنان المصري عمرو سعد عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بينه وبين دلال عبد العزيز قبل وفاتها، إذ أشار إلى أنها كانت تنهج وتتنفس بصعوبة، وشعر أنها أبعدت قناع الأوكسجين لكي تتحدث معه بشكل جيد.

وشارك عمرو سعد دلال عبد العزيز بطولة آخر أعمالها الفنية، وهو مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي عرض في رمضان 2021.