تسجيل
13:29 GMT07 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، والممثلة مايا شيحة والفنان شريف رمزي في العرض الخاص لفيلم أسرار البنات في 2001

    دلال عبد العزيز... معلومات قد لا تعرفها عن "الريفية كارهة الطبخ"

    © AFP 2021 / AMR MAHMOUD
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/1047497694_0:123:1800:1135_1200x675_80_0_0_10c4c15ddce521f7ff01c6e2011721b8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202108071049788419-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%AE/

    انتقلت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، اليوم السبت الموافق 7 أغسطس/ آب الجاري، بجوار ربها، بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد، ومشوار حافل بالمواقف الإنسانية وحب الجماهير لها، والتي توفيت دون علمها بوفاة رفيق مشوارها الفنان، سمير غانم.

    وسارع العديد من الفنانين بنعي الفنانة دلال عبد العزيز، وفي مقدمتهم أزواج بناتها، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.

    وكتب رضوان عبر حسابه على موقع "فيسبوك": " أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وانا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

    بينما قال حسن الرداد عن حماته: " والله ما قادر اكتب ولا مصدق. توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة".

    وفيما يلي حقائق مثيرة عن دلال عبد العزيز:

    شقيقتها ممثلة راحلة

    الممثلة المصرية دلال عبد العزيز
    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
    وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز
    ولدت دلال عبد العزيز في عام 1960 بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية المصرية، وهي حاصلة على بكالوريوس الزارعة، وأحبت التمثيل منذ أن كانت طفلة من خلال شقيقتها الكبرى التي توفيت وهي شابة في عمر 15 عاما، وكانت تصحبها معها إلى المدرسة لأنها كانت تحفظ أدوارها أفضل منها.

    كان أول ظهور فني لدلال عبد العزيز في مسلسل "بنت الأيام"، من إنتاج عام 1977، ومن بطولة كريمة مختار وشيرين.

    أول مسرحية لها تثير غضب الأطباء

    ينسب للفنان الراحل، ، أنه أول من قدمها على خشبة المسرح، والانضمام إلى فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي أسسها إلى جانب سمير غانم والضيف أحمد، وكانت أول مسرحية تشارك بها هي "أهلا يا دكتور"، من إخراج حسن عبد السلام.

    وأثارت المسرحية التي عرضت في عام 1981 غضب الأطباء في مصر وقتها، لكونها تنتقد أسلوب بعض الأطباء لتحقيق الثراء السريع على حساب شرف المهنة.

    أول لقاء مع سمير غانم

    قال الفنان الراحل سمير غانم عن دلال عبد العزيز في لقاء مع برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" المصرية في عام 2018، إنه فوجئ بـ"بنوتة زي القشطة وعينيه زاغت عليها".

    وتابع غانم أنه وجد دلال فنانة جيدة جدا وملتزمة على المسرح، وتظل واقفة صامته ولا ترتجل ولا تفسد الحوار على الممثل الذي يقف أمامها".

    رأي سمير فيها كممثلة

    أفصح سمير غانم عن رأيه في زوجته دلال عبد العزيز في لقاء أجرته معه مجلة "نورا"، فقال: "دلال ممثلة جيدة وبسيطة وتلقائية في أدائها وقريبة من القلب، فضلا عن أنها تجيد الأدوار الكوميدية بخفة دم فطرية، كما أنها تجيد بقية الأدوار، وهذا رأيي في دلال بمنتهى الحياد، ولا أعتقد أنه يضيف جديدا إلى رأي الزملاء والجماهير والنقاد فيها".

    فارق العمر بينها وبين سمير غانم

    قال سمير غانم في لقاء مع برنامج "السيرة" في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 إنه حذر دلال عبد العزيز من الارتباط به بسبب فارق العمر الكبير بينهما، لكنها أصرت على الزواج منه، قائلا عنها: "كانت فتاة ريفية قادمة من الزقايق وبنت ناس ومتواضعة لكن قمر.. وأنا حذرتها وقلت لها يا دلال أنا أكبر منك بـ 20 سنة فأجابتني لا تشغل بالك".

    وأشار سمير غانم في البرنامج إلى ظروف ساعدت على ارتباطه بدلال عبد العزيز، هي وفاة شقيقه، ووقوفها بجانبه بقوة في تلك الفترة.

    تكره المطبخ

    على الرغم من نشأتها الريفية، فقد كشفت دلال عبد العزيز في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" أنها تكره الطبخ ولا تحب دخول المطبخ، وأن والدتها لعب دورا كبيرا في إعداد أصناف الطعام لها ولزوجها سمير غانم، وأن أسرتها اعتادوا طلب طعام من الخارج.

    سر "الثالوث" مع رجاء الجداوي وميرفت أمين

    عرفت دلال عبد العزيز طوال حياتها بأنها "صاحبة واجب"، إذ أنها كانت حريصة على تقديم واجب العزاء في رحيل الفنانين، وشكلت مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والفنانة ميرفت أمين ثالوثا لا ينفصل عن بعضه أثناء الحضور في العزاءات.

    تفاصيل آخر مكالمة

    كشف الفنان المصري عمرو سعد عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بينه وبين دلال عبد العزيز قبل وفاتها، إذ أشار إلى أنها كانت تنهج وتتنفس بصعوبة، وشعر أنها أبعدت قناع الأوكسجين لكي تتحدث معه بشكل جيد.

    وشارك عمرو سعد دلال عبد العزيز بطولة آخر أعمالها الفنية، وهو مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي عرض في رمضان 2021.

    انظر أيضا:

    رامي رضوان يكشف عن "الوضع الصعب" لحالة الفنانة دلال عبد العزيز... فيديو
    رامي رضوان يكشف حقيقة احتياج دلال عبد العزيز لزراعة رئة
    رامي رضوان يرد مجددا على حاجة دلال عبد العزيز لزراعة رئة ويوجه تحذيرا
    عمرو سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع دلال عبد العزيز وماذا طلبت من حسن الرداد
    وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز
    الكلمات الدلالية:
    الفنان جورج سيدهم, أخبار الفنانين في مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أمريكا تنوي إحياء جيش الأشباح بسبب روسيا والصين
    أمريكا تنوي إحياء "جيش الأشباح" بسبب روسيا والصين
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك