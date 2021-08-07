إيمي سمير غانم تعلق لأول مرة على وفاة والدتها دلال عبد العزيز

علقت الفنانة إيمي سمير غانم على وفاة والدتها الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

وشاركت إيمي سمير غانم صورة لوالديها، الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ودعت لهما قائلة: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

وكتب الرداد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.

من ناحية أخرى، أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أن صلاة الجنازة على روح حماته دلال عبد العزيز ستقام غدا الأحد عقب صلاة الظهر في مسجد المشير بالتجمع الخامس، بينما سيكون العزاء في مدافن الأسرة "مدافن الوفاء والأمل" في منطقة مدينة نصر.

وتأتي وفاة دلال عبد العزيز بعد مرور نحو 3 أشهر على رحيل زوجها الفنان، سمير غانم، متأثرا بفيروس "كورونا" المستجد.