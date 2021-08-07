مشروب مضاد للشيخوخة يمكنه تنظيم الكوليسترول وضغط الدم والوقاية من السكري

يمكن أن يتسبب الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم في حدوث عدد لا يحصى من المضاعفات الصحية إذا تركت دون علاج، إلا أن مشروبا واحدا أساسيا قد يمكنه درء مخاطر كلتا الحالتين.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فعندما تتصلب الشرايين وتضيق بسبب ترسبات الكوليسترول يضطر القلب إلى الضغط بقوة أكبر لضخ الدم.

ويعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للفيتامينات A وB وC وK ويتكون من مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في ترويض الالتهاب.

على الرغم من أن البحث في الفوائد الصحية للكرفس لا يزال محدودا، تشرح خبيرة التغذية ليبرتي ميلز، كيف يمكن أن يساعدنا عصير الكرفس في العيش لفترة أطول، وذلك في حديثها لصحيفة إكسبريس البريطانية.

ضغط الدم

يحتوي الكرفس على مستويات عالية من الكومارين، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل عدد هرمونات التوتر في الجسم، وتقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت ليبرتي: "ربما تعود الادعاءات الشائعة المضادة للالتهابات من عصر الكرفس إلى احتوائه على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الكومارين، والتي تعزز نشاط خلايا الدم البيضاء الضرورية للحفاظ على نظام المناعة وصحته".

وتضيف: "علاوة على ذلك، يمكن لمادة كيميائية ضوئية تسمى الفثاليدات، إرخاء أنسجة جدران الشرايين وتقليل ضغط الدم".

وأكدت خبيرة التغذية على أن العديد من الدراسات وجدت أن مستخلص بذور الكرفس قد يخفض ضغط الدم عن طريق الحد من تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.

الكوليسترول

يمكن أن يعمل نفس المركب في الكرفس المسؤول عن خفض ضغط الدم على تقليل الكوليسترول عن طريق تضخيم أحماض الستيرويد وإفراز الصفراء.

من المعروف أن شرب الكرفس يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بما يصل إلى سبع نقاط، وذلك بفضل المادة الكيميائية (3-n-butylphthalide) المعروفة اختصارا باسم (3nB).

تقول ليبرتي: "وجدت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلص الكرفس يقلل من تركيز الكوليسترول الضار LDL الطبيعي، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول".

مكافحة الشيخوخة

يمكن لشرب عصير الكرفس أن يحسن نسيج الجلد، من خلال توفير فوائد مضادة للشيخوخة من خلال فيتامين "k" وفيتامين سي.

وأشارت ليبرتي: "نظرا لأن عصير الكرفس يحتوي على 95 في المائة من الماء ويحتوي على إلكتروليتات، فهو وسيلة ممتازة لترطيب أكبر عضو في الجسم؛ الجلد...الترطيب ضروري ليس فقط لقوام البشرة، ولكنه يمنحك أيضا توهجا".

ويحتوي كوب واحد من عصير الكرفس على 16% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، وهو أمر ضروري لتخليق الكولاجين الضروري لمنح البشرة مظهرا شابا.

داء السكري

الكرفس مصدر جيد للألياف الغذائية التي قد تساعد في الوقاية من مرض السكري. علاوة على ذلك، يحتوي العصير على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بشكل ملحوظ، والذي يمكن أن يحافظ على مستويات السكر الصحية في الدم.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكرفس في تنظيم ارتفاع السكر في الدم، وبالتالي زيادة حساسية الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز.

تضيف ليبرتي: "وجدت الدراسات أن مستخلص بذور الكرفس الذي يُعطى للفئران المصابة بالسكري يحسن مستويات الأنسولين والجلوكوز لديهم، ويقلل أيضا من وزنهم ويزيد من نشاط إنزيم مضادات الأكسدة".

آثار جانبية

على الرغم من أن الكرفس له العديد من الفوائد الصحية، إلا أن ليبرتي تحذر من أن محتوى الكرفس العالي من الأملاح وفيتامين K يمكن أن يتفاعل مع أدوية أخرى.

وأوضحت: "يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم توخي الحذر وتغيير مستويات فيتامين ''k'' بشكل جذري، حيث يمكن أن يتداخل مع أدوية مثل الوارفارين. استشر دائمًا أخصائيا طبيا قبل القيام باستخدام العصير".

كما تقترح ليبرتي شرب العصير أولا في الصباح على معدة فارغة لجني فوائد الخضروات.

ومع ذلك، أضافت: "يقول العديد من الأطباء أنك لا تزال تحصل على جميع الفوائد إذا شربت عصير الكرفس في أي وقت من اليوم. إن وفرة الفيتامينات والمعادن لن تضيع إذا تناولت العصير في وقت لاحق من اليوم ".