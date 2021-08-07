سلاف فواخرجي تغني وتكشف عن عادة تحب القيام بها... فيديو

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن عادة تحب فعلها باستمرار، وذلك عند تعليقها على فيديو ظهرت فيه هي وزوجها المخرج والفنان السوري وائل رمضان، ونشرته على حسابها الخاص على "إنستغرام".

وظهرت سلاف في الفيديو وهي تغني مع زوجها أغنية "بنت الجيران" أمام مجموعة من الأطفال الذين تفاعلوا معها، وشاركوها الغناء، لكن دون الكشف عن المناسبة، حسب ما نشرت مجلة "سيدتي" .

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا وإعجابا من متابعي سلاف ومعجبيها، الذين أكدوا جمال حضورها وشخصيتها الراقية.

وعلقت سلاف على الفيديو قائلة: "بنت الجيران .. عندي عادة تغيير كلمات الاغاني عموما وممكن تغيير اللحن احيانا …بس مو لهي الدرجة …معلش أول مرة بغني هالغنية" .

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انتهت الفنانة سلاف فواخرجي، مؤخرا، من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش" برفقة النجم أيمن زيدان، حيث سيتم عرضه في رمضان 2022، بعدما تم عرض موسمه الأول في رمضان الماضي.