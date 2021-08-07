فنان مصري يشن هجوما حادا على روبي... فيديو

اعتبر الفنان المصري حلمي عبد الباقي أن الفنانة المصرية روبي لا تستحق عضوية نقابة المهن الموسيقية، واصفا صوتها بالنشاز.

وشن الفنان عبد الباقي هجومه بعد عدد من حفلات روبي الأخيرة، حيث نشر فيديو على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، يظهر روبي وهي تغني أغنية "عااللي جرا" وعلق عليها قائلا:

"اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن، والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم".

وأبدى الفنان حلمي عبد الباقي حزنه وأسفه على انتشار الكثير من الأصوات الضعيفة والتي تعتمد على الشكل الخارجي، على حساب المواهب الحقيقية التي لا تجد فرصتها في عالم الغناء، حسب مانشرته مجلة "ليالينا".

وواصل حلمي عبد الباقي انتقاده: "أنا خلاص مبقتش أنكسف أقول أي حاجه علي أي حد أيا كان، عاوز أعرف مين اللي أداها كارنيه نقابه، وكميه النشاز اللي والله لو حد معندوش فكره مش هيعمل ده".

واختتم تعليقه قائلا: "سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي".