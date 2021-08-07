بكاء فنان مصري على المسرح بسبب أغنية... فيديو

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان المصري مروان موسى يعرض مقتطقات من حفله الذي أقامه على مسرح الزمالك احتفالا بنجاح ألبومه الجديد "فلوريدا".

وأظهر الفيديو مروان موسى، لا يتمالك نفسه وهو يغني أغنية "البوصلة ضاعت" ويبدأ بالبكاء على المسرح قبل أن يحاول الجمهور تهدئته، حسب ما ذكر موقع "في الفن".

وغنى موسى في الحفل مجموعة من أغاني ألبومه الجديد مع توليفة منوعة من أشهر أغانيه مثل "رقص مال" و"ريو" و"دروجبا"، و"البوصلة ضاعت"، وغيرها، كما فاجأ مروان موسى جمهوره بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنياته "مكهرب"، وهي الأغنية الرسمية لفيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي والنجم كريم محمود عبد العزيز.

و أشعل مروان الأجواء باستضافته نخبة من نجوم الراب كضيوف شرف في الحفل منهم عفروتو الذي شارك مروان غناء ثلاثة أغاني، كما حرص نجوم الراب وعدد من المشاهير على حضور الحفل منهم أحمد بسيوني.

ووضع مروان موسى لمسته الغنائية المميزة في انطلاقة موسم حفلات الصيف بمسرح الزمالك، الذي استضاف حفلات فرقة مسار إجباري وفرقة ستروبيري سوينج والفنانة مريم صالح والمطرب علي الحجار.