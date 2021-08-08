مسبار "ناسا" الجوال يفشل في جمع أول عينة من صخور المريخ

تعرض المسبار الجوال لوكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية "بيرسيفرانس" لعقبة نادرة، وهي فشله في جمع عينات من صخور كوكب المريخ خلال محاولته الأولى.

وأشارت "ناسا" في بيان عبر موقعها إلى أنه "بينما كان المثقاب الطرقي ومثقاب الحفر ومعالجة أنبوب العينة في المسبار الجوال يعملون على النحو المنشود، إلا أن الأنبوب كان فارغا من أي صخور".

ولا يزال علماء "ناسا" يحققون فيما حدث، وقد لا يكون لديهم إجابة لبضعة أيام.

وقالت جينيفر تروسبير، مديرة مشروع المسبار الجوال "بيرسيفرانس"، إن الفريق يشتبه في أن صخرة المريخ ربما تكون قد تفاعلت بطريقة غير متوقعة أثناء عملية الحفر.

ولن تعرض هذه الانتكاسة الأولية بالضرورة مهمة مسبار "بيرسيفرانس" للخطر، ومع ذلك، سترغب "ناسا" في تقليل مثل هذه الحوادث إلى الحد الأدنى.

وتم إرسال "بيرسيفرانس" إلى المريخ من أجل جمع العينات التي ستعود في النهاية إلى الأرض ومساعدة العلماء في البحث عن علامات الحياة الماضية، وكلما قل عدد العينات التي تحصل عليها "ناسا"، قلت فرص استكشاف تاريخ المريخ.

يشار إلى أن سطح المريخ تسبب في حدوث مشاكل أكثر من مرة، منها عندما واجهت مركبة "فينيكس لاندر" مشكلة في جمع التربة "اللزجة" في عام 2008، كما واجه مسباري "كيوريوسيتي" و"إنسايت" مشكلة في تكسير صخور الكوكب الأحمر وكذلك مع سطحه.