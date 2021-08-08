الوليد بن طلال يمنح مليون ريال لبطل أولمبي

أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن منحه مبلغ مليون ريال لأحد الأبطال في ألعاب أولمبياد طوكيو 2020.

وسيمنح الوليد بن طلال الجائزة إلى طارق حامدي، الذي حاز على الميدالية الفضية، أمس السبت، بعد تحقيقه الفوز في الدور نصف النهائي لوزن فوق 75 كغ في رياضة الكاراتيه.

وتعد هذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها، والأولى لها في أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت أول ميدالية فضية تنالها السعودية من خلال العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز في ألعاب سيدني عام 2000.

وغرد الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي في أولمبياد طوكيو 2020، وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافاة 1000000 ريال للبطل السعودي".

نبارك للقيادة 🇸🇦 تحقيق البطل #طارق_حامدي🥈 في اولمبياد #طوكيو_2020.



وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافاة ١،٠٠٠،٠٠٠ ريال للبطل السعودي 🇸🇦.#فضية_الكاراتيه_سعودية pic.twitter.com/5D60xRTFuN — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 7, 2021

​وانطلقت الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في 23 يوليو/تموز الماضي، وتختتم اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس/آب الجاري، وكان من المقرر إقامتها في العام الماضي، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وتقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.