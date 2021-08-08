مدون صيني يشيد بجودة المنتجات الغذائية الروسية

أشاد مدون صيني بجودة المنتجات الغذائية الروسية المتواجدة في المحال التجارية، بالأخص الألبان والشوكولاتة.

وأضاف المدون: "الروس يعتبرون الذهاب إلى السوبر ماركت نشاطا يوميا، فهم يحبون الخبز الأسود الطازج ومنتجات الألبان".

وتابع المدون: "منتجات الألبان في روسيا متعددة الخيارات، كما أنها غنية بالنكهة المميزة وسهلة الهضم".

وأطلق المدون على روسيا اسم "مملكة الشوكولاتة الحقيقية" ونصح بأخذ كل من يزور روسيا الشوكولاتة إلى وطنه.

ويشتهر الروس بحسب السياح بكرم الضيافة، فهم يحبون استقبال الضيوف وهم يستمتعون بالذهاب إلى منازل الأصدقاء والمعارف، ويعدون موائد الطعام بسخاء.