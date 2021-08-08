آخر رسالة بصوت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز... فيديو

كشفت أحدى المواقع المصرية عن آخر رسالة بصوت للفنانة المصرية الراحلة، دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت، بعد صراع مع مرض (كوفيد-19).

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أمس السبت، رسالة دلال عبد العزيز الصوتية، التي تم تسجيلها لها قبل إصابتها بالمرض واحتجازها في المستشفى التي عولجت فيها، وتتحدث خلالها مع متصلة بشأن طفلة موهوبة تدعى "نور" من متحدي الإعاقة والمصابة بمرض نادر.

وقالت دلال عبد العزيز في رسالتها الصوتية الأخيرة للمتصلة إنها ستخبر ابنتها الفنانة، دنيا سمير غانم، بشأن الطفلة، وأكدت لها أنه لو شاهدت الفيديو الذي يبرز موهبتها سـ"تتقطع" (ستتأثر للغاية) لأنها تحب الأطفال بصفة عامة، وخاصة من هم في ظروفها.

وأضافت دلال عبد العزيز للمتصلة أن ابنتها دنيا تصور أحد أعمالها الفنية حاليا، لكن وعدتها بأنها ستجعلها تحدد يوما لكي تأتي الطفلة لمقابلتها في استوديو التصوير، ويحضرّون لها مفاجأة جميلة لكي يسعدوها.

وتوفيت دلال عبد العزيز داخل المستشفى، أمس السبت، عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، ودام قرابة 100 يوم.

وغيب الموت دلال عبد العزيز دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل ما يقرب 3 أشهر، وذلك بعدما أخفى كل المقربين منها خبر رحيله خوفا من تعرضها لانتكاسة صحية حزنا على فراقه.

وسارع أزواج بناتها، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان بنعيها عبر حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك نعى الفنانة الراحلة العديد من أصدقائها من داخل الوسط الفني، من أبرزهم عادل إمام ويسرا ولبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز ومحمد رمضان وأحمد السقا، وحسين الجسمي، الذين أشادوا بسعيها المستمر للخير والعطاء.

وسيتم تشييع جثمان دلال عبد العزيز بعد صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بينما سيقام العزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل، بحي مدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة.