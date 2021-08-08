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    دراسة: عدد كبير من الناس يؤمنون بوجود الفضائيين ومنهم من يدعي أنهم قاموا باختطافه

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    يؤمن العديد من البشر بوجود الفضائين، ويعتقد بعضهم أنهم يزورون الأرض بشكل دوري، لكنهم يختبئون من الناس.

    وعلى الرغم من عدم العثور على آثار واضحة للفضائيين، إلا أنه يُعتقد أن بعض القصص على الأقل صحيحة.

    الناجون من الاختطاف

    ظهرت التقارير الأولى عن الحوادث مع الفضائيين في الخمسينيات من القرن الماضي. حيث ادعى البرازيلي أنطونيو فيلاس بوا: "لقد اختطفني أجانب". أثناء عمله، وأكد أنه اكتشف جسمًا غريبًا. خرجت منه مجموعة من المخلوقات البشرية وسحبته إلى سفينة فضاء، حيث أمضى عدة ساعات.

    بعد ذلك، بدأت القصص عن الحوادث مع الأجانب وعمليات اختطاف الناس من قبلهم تأتي من أجزاء مختلفة من الكوكب.

    وبحسب الروايات فإن معظم الفضائيين فضلوا سرقة الأمريكيين. ومعظمهم من النساء. ووفقًا لمصادر مختلفة، فإن 60 إلى 75% من المختطفين هم من النساء.

    وفقًا للمشككين، فإن اختيار المواطنين الأمريكيين كضحايا يفسر من خلال حقيقة أن الكتب حول الأجسام الطائرة المجهولة وحضارات خارج كوكب الأرض تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

    لصوص غامضون

    الأشخاص الذين يزعمون أنهم شاهدوا صحونًا طيارة، أو تواصلوا مع كائنات فضائية، أو حتى تم أسرهم على متن سفنهم الفضائية، هم على الأرجح لا يكذبون، وفقًا لمؤسس المركز الروسي الخاص لدراسة مراحل النوم والباحثين المتعاونين معه.

    فذلك بحسب الباحثين عادة ما حدث في أحلام اليقظة. كانت الرؤى الليلية حقيقية لدرجة أنهم عندما استيقظوا، لم يكن لدى "المختطفين من قبل الفضائيين" أدنى شك في أن كل شيء قد حدث بالفعل.

    حلل مؤلفو العمل عشرات القصص لأشخاص التقوا بالفضائيين، ولاحظوا أن جميعهم وصفوا حالتهم بأنها تشبه الحلم. هذا يعني أن القصص يمكن أن تكون أحلامًا حية فقط.

    تضمنت التجربة الأولى 20 متطوعًا. لقد طُلب منهم الانغماس في النوم، لدراسة حالات متغيرة من الوعي، يدرك فيها الشخص أنه يحلم ويمكنه إلى حد ما التحكم في محتوى الحلم.

    طُلب من المشاركين تخيل لقاء مع كائنات فضائية، للتحدث بعد الاستيقاظ عنها بالتفصيل.

    نتيجة لذلك، أبلغ نصف المتطوعين عن اتصالهم بالفضائيين. ولكن بعد ذلك، في عام 2011، لم يتم نشر أي مقال حول هذا الموضوع في مجلة علمية محكمة. أصبحت وسائل الإعلام فقط مهتمة بهذه التجربة.

    الآن، بعد عشر سنوات، أجرى مؤلفو الفرضية تجربة مماثلة، وظهرت نتائجها في المجلة الدولية لأبحاث الحلم.

    هذه المرة، شارك 152 متطوعًا في الاختبار. نجح 114 في التعامل مع المهمة والانغماس في حلم واضح. عند الاستيقاظ، أفاد 61% أن الفضائيين بدوا وكأنهم كائنات فضائية من الأفلام والبرامج التلفزيونية. بالنسبة لـ 19%، لم يكونوا مختلفين عن البشر.

    تمكن 12% فقط من المشاركين في الدراسة من التواصل مع الفضائيين من خارج الأرض. واعترف 10% آخرين بأنهم زاروا سفينة الفضاء الخاصة بهم.

    في الوقت نفسه، أفاد حوالي ربع المتطوعين أنهم عانوا من خوف شديد وحالة تشبه شلل النوم، عندما كان من المستحيل التحرك أو الصراخ. وتشابهت هذه الأوصاف مع قصص أشخاص يُزعم اختطافهم من قبل الفضائيين.

    الكيانات الخطرة

    يمكن لشلل النوم أن يجعلك تؤمن ليس فقط بالاجتماعات مع الفضائيين، ولكن أيضًا في هجمات الشياطين والأرواح الشريرة. يتضح هذا من خلال العديد من الشهادات لأولئك الذين زُعم أنهم واجهوا الأرواح الشريرة.

    كان العلماء الأمريكيون يجمعون مثل هذه الاعترافات منذ أكثر من عقد. نتيجة لذلك، كان لديهم عدة آلاف من القصص حول كيف تتصرف الأرواح غير المرئية الناس وتهاجمهم وتجمدهم في أحلامهم.

    بالنسبة لمعظم الناس، كانت الأحاسيس مصحوبة بهلاوس بصرية أو سمعية.

    حيرة الدماغ

    يعتقد علماء الفسيولوجيا العصبية أن الأحاسيس التي تحدث أثناء شلل النوم تشبه إلى حد بعيد أحاسيس الاقتراب من الموت. يرى الناس أنفسهم كما لو أنهم خارج أجسادهم لا يستطيعون التحرك.

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