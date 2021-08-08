لقطات من جنازة دلال عبد العزيز... قيام شمس البارودي بتغسيلها وهروب دينا الشربيني

شيعت جنازة الفنانة المصرية الراحلة، دلال عبد العزيز، اليوم الأحد، بحضور العديد من أصدقائها الفنانين والصحفيين ومراسلي الفضائيات.

وتوافد إلى مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تم إقامة صلاة الجنازة على روح الفنانة الراحلة، فنانون مثل إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان ومحمد الشقنقيري وميرفت أمين وكريم فهمي وشقيقه أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ويوسف الشريف وآخرون.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" أن الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، والفنانة، سهير البابلي، قامتا بتغسل جثمان الراحلة دلال عبد العزيز.

وتم نشر مقطع مصور للفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم في الجنازة، وهما منهارتان لرحيل والدتهما دلال عبد العزيز.

وكان مرافقا لجثمان دلال عبد العزيز ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، وزوجاهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة دينا الشربيني، وهي تهرب من صحفيين حاولوا توجيه بعض الأسئلة لها.

هروب #دينا_الشربيني من الصحفيين في جنازة #دلال_عبد_العزيز قبل دخولها المسجد لحضور الجنازة التي أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس. أما العزاء فسيكون في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر



ُ#اخبار_الفن pic.twitter.com/YcTRXDVg25 — 24.ae | منوعات (@24Entertain) August 8, 2021

وتوفيت دلال عبد العزيز داخل المستشفى، أمس السبت، عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، ودام قرابة 100 يوم.

وغيب الموت دلال عبد العزيز دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل ما يقرب 3 أشهر، وذلك بعدما أخفى كل المقربين منها خبر رحيله خوفا من تعرضها لانتكاسة صحية حزنا على فراقه.

وسارع أزواج بناتها، الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان بنعيها عبر حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك نعى الفنانة الراحلة العديد من أصدقائها من داخل الوسط الفني، من أبرزهم عادل إمام ويسرا ولبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي ومحمد هنيدي وكريم عبد العزيز ومحمد رمضان وأحمد السقا، وحسين الجسمي، الذين أشادوا بسعيها المستمر للخير والعطاء.

وبدأت دلال عبد العزيز مشوارها الفني في عام 1977، من خلال مشاركتها بطولة مسلسل "بنت الأيام"، بعد ذلك اكتشفها الفنان الراحل، جورج سيدهم، وجعلها تشارك في مسرحية "أهلا يا دكتور" في عام 1981، لتشارك من بعدها في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات مع زوجها الفنان الراحل، سمير غانم، وكذلك مسلسلات ناجحة، منها "لا" و"حديث الصباح والمساء" و"الناس في كفر عسكر"، كما أنها شاركت العديد من نجوم الألفية الثالثة بطولة أفلامهم، مثل أحمد مكي في "لا تراجع ولا استسلام"، و"آسف على الإزعاج" مع أحمد حلمي.