رد فعل عنيف من زوج دنيا سمير غانم بسبب تصرف شخص في جنازة دلال عبد العزيز... فيديو

انفعل الإعلامي المصري رامي رضوان، أثناء مشاركته في جنازة والدة زوجته، الفنانة دلال عبد العزيز، بسبب تصرف أحد المتواجدين.

وحاول الشخص تصوير قبر دلال عبد العزيز في المقابر، ليقوم رامي رضوان لا إراديا بإمساك هاتفه الذكي وإلقائه بعيدا على الأرض، وقال: "مش كده حرام عليكوا".

كذلك انفعلت الفنانة التونسية، درة، من محاولة أحد الأشخاص أن يلتقط صورة "سيلفي" معها أثناء خروجها من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس خلال جنازة دلال عبد العزيز، ولكن زوجها حاول تهدئتها، واتجها إلى المقابر في مدينة نصر لحضور دفن جثمانها.

وأقيمت صلاة الجنازة على روح الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم الأحد، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفن جثمانها في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وتقدمت الجنازة ابنتاها الفنانتان، دنيا وإيمي سمير غانم، وأيضا زوجيهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

كما شارك في تشييع الجنازة العديد من الفنانين، أبرزهم إلهام شاهين وميرفت أمين ودينا الشربيني وأحمد زاهر وابنتيه، وآخرون.

وتوفيت دلال عبد العزيز، أمس السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع مرير مع فيروس "كورونا" المستجد، امتد لقرابة 100 يوم.