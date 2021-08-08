شرطي صيني يقوم بعمل بطولي لإنقاذ رجل تجرفه السيول... فيديو

قام أحد رجال الشرطة الصينيين بعمل بطولي لإنقاذ شخص جرفته أمواج السيول وجعلته يفقد الوعي، قبل أن يتم إخراجه من المياه بفضل سرعة الاستجابة وتنفيذ مهمة الإنقاذ في وقت قياسي.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو يرصد لحظة إسراع الشرطي بالقفز بين مياه السيول الجارفة للحاق بالرجل، الذي جرفته المياه وهو فاقد الوعي.

الصين المتنوعة: أحد عناصر الشرطة في شينجيانغ يقفز في السيل الجارف لإنقاذ رجل فقد وعيه pic.twitter.com/bWnfZOJFEg — CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 8, 2021

ويظهر الشرطي الصيني وهو معلقا بحزام طويل في منتصف جسده لمساعدته في العودة مرة أخرى بعدما يتمكن من إخراج الرجل من المياه وحمايته من الغرق.

ويظهر الفيديو أن الشرطي الصيني تمكن بقفزة ناجحة أن يصل إلى موقع الرجل ويمسك به ثم يبدأ بإخراجه من المياه بمساعدة آخرين، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية له على وجه السرعة وإنقاذه.