تسجيل
17:49 GMT08 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    السمنة، الرجل السمين، زيادة أو إنقاص الوزن، الأكل

    دراسة جديدة تكشف تداعيات كارثية لحمية الكيتو منها الفشل الكلوي

    © CC0 / mojzagrebinfo
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/60/1042786067_0:66:1280:786_1200x675_80_0_0_fa6b1c41b0d3995a1e83b1638870629c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202108081049799728-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A/

    يعتبر النظام الغذائي الكيتوني (حمية الكيتو) الأكثر شعبية، كونه يساعد الكثير من الناس على إنقاص الوزن على المدى القصير، ولكن ماذا يفعل النظام الغذائي- الذي يسميه الباحثون "وصفة لصحة سيئة"- للجسم على المدى الطويل؟

    النظام الغذائي الكيتوني من المألوف للغاية في الوقت الحالي، لكن دراسة جديدة تحذر من أنه يمكن أن يكون ضارا بالصحة بمرور الوقت.

    إنقاص الوزن - ريجيم - دايت
    © AP Photo / Ron Heflin
    يسبب مشكلات خطيرة... طبيب يحذر من حمية "كيتو" الشهيرة

     يقول الباحثون إن ما يجعل النظام الغذائي عالي الدهون مختلفا عن استراتيجيات فقدان الوزن الأخرى يزيد أيضا من خطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري وحتى مرض الزهايمر.

    قال مؤلف الدراسة الرئيسي لي كروسبي، اختصاصي التغذية السريرية ومدير برنامج التثقيف الغذائي في لجنة الأطباء الطبية المسؤولة: "النظام الغذائي الكيتون النموذجي هو كارثة تعزز المرض".

    وأضاف أن "تكديس اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والدهون المشبعة والحد من الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة هي وصفة لسوء الصحة".

    أجرى كروسبي - ومعه فريق من كلية غروسمان للطب في نيويورك ومستشفى بلفيو وجامعة بنسلفانيا وجامعة لوما ليندا وكلية الطب بجامعة جورج واشنطن - ما يسميه العلماء "المراجعة الأكثر شمولاً للأنظمة الغذائية الفئوية حتى الآن"، ونُشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Frontiers in Nutrition.

    تشير حمية الكيتو عادة إلى أي برنامج لفقدان الوزن يحتوي على نسبة منخفضة جدا من الكربوهيدرات ويزيد من تناول البروتين ونسبة عالية من الدهون.

    لكن لماذا قد يعتقد أي شخص أن هذا نظام غذائي صحي؟ في الواقع هناك سبب علمي لذلك.

    تحظى الحميات الكيتونية بشعبية كبيرة لأن هذا المزيج من الأطعمة يحاول إحداث الكيتوزية في الجسم. تعمل هذه العملية على تنشيط إنتاج الكيتونات، وهي مصدر طاقة بديل للجسم.

     ما يجعل الكيتونات جذابة للغاية هو حقيقة أن الخلايا العصبية والخلايا الأخرى يمكنها معالجة هذه الطاقة بشكل أفضل من الأحماض الدهنية.

    ومع ذلك، وجدت المراجعة الجديدة أن الأطعمة التي تستخدمها الأنظمة الغذائية الكيتونية لتحقيق ذلك قد تساعد على المدى القصير في إنقاص الوزن، ولكنها قد تضر الجسم بمرور الوقت.

    من بين النتائج التي توصل إليها، مؤلفو الدراسة أن حمية الكيتو تبدو خطيرة بشكل خاص على النساء الحوامل وأولئك الذين يأملون في إنجاب الأطفال.

     وجدت الدراسة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات كان مرتبطا بزيادة مخاطر التشوهات في القنوات العصبية للطفل. ويبقى هذا الخطر المتزايد حتى لو تناولت الأم حمض الفوليك أثناء الحمل.

     إضافة إلى ذلك، وبحسب الدراسة، يمكن أن تؤدي أنظمة الكيتو الغذائية الغنية بالبروتين أيضا إلى تسريع معدل الفشل الكلوي لدى مرضى الكلى. ويضيف الباحثون أن هذا النظام الغذائي يرفع مستويات "الكوليسترول الضار" في الدم.

    هل الكيتو يسبب السرطان؟

    يلاحظ الفريق أن حمية الكيتو غالبا ما يُنظر إليها على أنها علاج محتمل لأمراض القلب وحتى السرطان.

    ومع ذلك، في حين تشير بعض الدراسات إلى أن الكيتو يمكن أن يؤدي إلى تجويع الخلايا السرطانية، وجدت الدراسة الجديدة أن تقييد الكربوهيدرات يؤدي في الواقع إلى تحويل تغذية الشخص تجاه الأطعمة التي تسبب السرطان.

    يوضح كروسبي أنه "بالإضافة إلى المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها مرضى الكلى والنساء الحوامل، فإن حمية الكيتو تشكل خطورة على الآخرين أيضا، حيث يمكن لهذا النظام الغذائي أن يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وقد يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة بشكل عام".

    انظر أيضا:

    خبيرة تغذية تكشف مزايا وعيوب حمية الكيتو
    طبيبة مصرية تحذر من حمية "كيتو"... فيديو
    باحثون: حمية "كيتو" فعالة في علاج الصرع والأمراض العصبية
    يسبب مشكلات خطيرة... طبيب يحذر من حمية "كيتو" الشهيرة
    تعرف على مخاطر نظام "الكيتو الغذائي" قبل أن تفكر في اتباعه
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أمريكا تنوي إحياء جيش الأشباح بسبب روسيا والصين
    أمريكا تنوي إحياء "جيش الأشباح" بسبب روسيا والصين
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك