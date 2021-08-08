روبي تثير ضجة وهي تغني حافية القدمين على المسرح... فيديو

أثارت الفنانة المصرية روبي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص حافية القدمين خلال حفلها الأخير الذي أحيته في الساحل الشمالي.

وظهرت الفنانة روبي في الحفل وهي ترتدي فستانا أبيض، ولملمت شعرها من الأمام لتتركه ينسدل من الخلف على كتفيها، بينما كانت المفاجأة بانتشار فيديوهات تُظهر روبي وهي تقف وتغني وترقص حافية القدمين بعد أن تخلصت من حذائها ذي الكعب العالي، لتتحرك بأريحية على المسرح.

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وقدمت روبي مجموعة من أشهر أغانيها، كما قدمت أغنية "ليه بيدراي كده" و"مشيت ورا إحساسي" بتوزيع جديد ومختلف، حسب ما نشرته مجلة "بتجرد".