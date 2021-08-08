قشرة الرأس هل تسبب تساقط الشعر؟... خبيرة تجيب

القشرة التي تتخذ من شعرك ملجأ لها أو تتساقط على كتفيك، هي حالة جلدية غير معدية، لكنها مزعجة إلى درجة بعيدة بما في ذلك على المستوى النفسي، حيث تقلل من ثقة البعض في أنفسهم.

خبيرة الشعر ستيفاني سي، المتخصصة في الشعر وفروة الرأس - تخبرنا بكل شيء عن الحالة الشائعة، في حديث لموقع express.

تقول سي إن "الخميرة الملاسيزية - التي تسبب قشرة الرأس هي كائن حي، لكنها لا تسبب بالضرورة تساقط الشعر، إلا إذا حككت ​​رأسك كثيرا".

وتوضح في هذا الصدد أن الحكة القوية قد تؤذي فروة الرأس بشكل خاص، وتؤدي أيضا إلى تساقط الشعر وتقصفه.

وتضيف أن هناك سببا آخر لتساقط الشعر المفرط هو التهاب الجلد الدهني، وهو أحد الأشكال التي يمكن أن تسبب قشرة الرأس.

لماذا تسبب قشرة الرأس الحكة؟

وأوضحت سي أن "قشرة الرأس تسبب الحكة، لأن هذه هي الاستجابة الالتهابية لفروة الرأس للنمو المفرط لخميرة الملاسيزية".

هل تتخلص العلاجات الطبيعية من قشرة الرأس؟

توصي الدكتورة سي بعدم استخدام خل النبيذ الأبيض وعصير الليمون للتخلص من قشرة الرأس.

كما أنها لا تحبذ زيت الأفوكادو، كون "قشرة الرأس هي حالة تتغذى على الدهون وتتغذى من سوائل فروة رأسك، مثل الزهم (مادة تفرز من الغدد الدهنية في الجلد)".

وتقول إن "إضافة زيت إضافي، مثل زيت الأفوكادو، قد يزيد الأمر سوءا. أود أن أقترح تناول الأفوكادو بدلا من ذلك".

ماذا عن العسل؟

تقول سي بحماس "العسل منتج مذهل، وله العديد من خصائص التكييف..إنه مرطب مما يعني أنه يجتذب الرطوبة من الجو ويمكن أن يترك الشعر ناعما ونضرا، ومع ذلك، لم أر أي دليل يشير إلى أنه يساعد في علاج قشرة الرأس".

ماذا يجب أن نستخدم؟

"من الأفضل معالجة السبب، وهو الخميرة الملاسيزية، لذا فإن استخدام مضاد للفطريات أثبت كفاءته، مثل نيزورال هو الأفضل"، تقول خبيرة الشعر.

وتضيف سي أنه قد ثبت سريريا أن الشامبو الطبي يوفر راحة طويلة الأمد من قشرة الرأس. هذا لأنه يحتوي على الكيتوكونازو - وهو مكون قوي مضاد للفطريات.

هناك طريقة أخرى للتخفيف من قشرة الرأس تتضمن استخدام المياه الباردة "قد يساعد الاستحمام بالماء البارد في تحسين الحالة العامة للجلد، حيث يمكن أن يجعل بشرتك أقل جفافا على عكس الماء الساخن الذي يمكن أن يجفف بشرتك".

يمكن أن يساعد مدلك فروة الرأس أيضا في تخفيف حكة فروة الرأس، كما يمكن أن يؤدي تمشيط الشعر إلى تخفيف القشرة.