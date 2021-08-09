تركيا تعلن السيطرة على حرائق الغابات باستثناء موقعين

أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، السيطرة على كافة الحرائق التي اندلعت في البلاد على مدى الأيام الأخيرة الماضية، باستثناء موقعين.

جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي في تغريدة بحسابه على تويتر، بحسب وكالة الاناضول الرسمية.

وتمكنت تركيا من إطفاء العشرات من حرائق الغابات، إلا أنه لم يتم حتى الآن السيطرة على حريقين في منطقتي ميلاس وكويجاغيز بولاية موغلا غربي البلاد، وفق الوزير.

MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 9, 2021

ومنذ 28 يوليو/ تموز الماضي اندلعت العشرات من حرائق الغابات في عدد من ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، وشاركت العديد من الدول في جهود الإطفاء والإنقاذ بينها روسيا.