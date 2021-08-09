مصر تعلن مقاطعة بلقيس وتوقف التعامل معها نهائيا

أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين، أمس الأحد، قرارا بعد التعامل مع المطربة اليمنية، بلقيس فتحي، وعدم إصدار أي تصاريح لها عن أي أعمال داخل مصر في المستقبل.

وتابعت النقابة أنه سيتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل مع المطربة الشهيرة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وجاء قرار النقابة المصرية تجاه بلقيس لعدم حصول الأخيرة على التراخيص اللازمة عن الحفل الغنائي الذي أحيته في نادي الجلاء للقوات المسلحة.

لكن ستحيي بلقيس حفلها في دار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 12 أغسطس/ آب الجاري.

وأوضح قائد أوركسترا الفن المصاحبة لبلقيس في الحفل، المايسترو أحمد طه، في تصريحات لموقع "مصراوي" أن المطربة حصلت على تصريح الحفل قبل أن تصدر نقابة الموسيقيين المصريين قرارها.

كما نوه طه بأن النقابة ذكرت في قرارها نصا بأنه لن يتم منح بلقيس تصاريح في المستقبل.

وأحيت بلقيس فتحي حفلا غنائيا في نادي الجلاء للقوات المسلحة، أمس الأحد، بمشاركة المطرب المصري، رامي صبري.

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يشار إلى أن أحدث أغنيات الفنانة بلقيس "انتهى" حصدت ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب الجمهور العربي، وربط البعض بين كلمات الأغنية وإعلان انفصالها عن زوجها السعودي.