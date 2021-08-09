بلقيس عن قرار منعها من الغناء داخل مصر: على أي أساس صدر؟

أعربت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، اليوم الأحد، عن استغرابها من القرار الصادر عن نقابة الموسيقيين المصريين بشأن منعها من الغناء داخل مصر.

وتساءلت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "علي أي أساس صدر القرار".

وكانت نقابة الموسيقيين المصريين، برئاسة الفنان هاني شاكر ، أصدرت قرارا رسميا، أمس الأحد، بعد التعامل مع بلقيس نهائيا وكذلك عدم إصدار أي تصاريح مستقبلا لها عن أي أعمال داخل جمهورية مصر العربية، وأضافت أنه سيتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها.

وبررت النقابة قرارها بعدم حصول بلقيس على التراخيص اللازمة عن الحفل الذي أحيته، أمس الأحد، في نادي الجلاء للقوات المسلحة، والذي شارك المطرب المصري رامي صبري فيه.

وأكدت بلقيس فتحي لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه من المستحيل أن تتجاوز قانون أي دولة، وأنها على علم جيد بأنه لابد من أن تخرج التصريح لكي تغني، وهي الإجراءات التي اتبعتها في حفلها بنادي الجلا.

وتابعت مشددة على أنها لم تصعد على خشبة المسرح النادي إلا بعد حصولها على التصاريح اللازمة.

وختمت بلقيس تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر بلدها الثانية، وأنها ملتزمة بالقوانين، وأنها تحترم كل القرارت.

بلقيس تعلق على قرار منعها من الغناء في مصر ..… @BalqeesFathi



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وتنشغل بلقيس فتحي حاليا بالتحضير لحفلها الغنائي المقبل في دار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 12 أغسطس/ آب الجاري، والذي لن يتأثر بقرار نقابة الموسيقيين المصريين.