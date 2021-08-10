"فيديو الأهرامات" يضع يوتيوبر سوري أمام القضاء المصري

هدّد رئيس شركة الصوت والضوء، المسؤولة عن الاحتفالات في الأهرامات، محمد عبدالعزيز، بملاحقة يوتيوبرسوري قضائيا بعد نشره لمقطع فيديو، زعم خلاله إقامة حفل الكشف عن جنس الجنين برفقة زوجته من خلال إضاءة أهرامات الجيزة.

وقال محمد عبد العزيز إن "الحفلات الخاصة للأشخاص ممنوعة تماما، لأن الأهرامات لا تستخدم بغرض الدعاية"، مردفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لردع هذا الشخص الذي زعم ذلك.

وأكد المسؤول المصري أن الأمر برمته "كذبة" و"إدعاء"، موضحا في تصريحات لوسائل إعلام أن اليوتيوبر "سيامند" لم يتفق مع أحد من المسؤولين بأن تتلون الأهرامات بلون الجنين، ولكن الإضاءة الزرقاء كانت في الأهرامات بالصدفة.

وتابع أنه "لا توجد أي حفلات خاصة تتم في منطقة الأهرامات"، مشددا على أنه لا يعرف هذا الشخص، وأنه ربما يكون دخل الأهرامات في وقت تجارب الصوت والإضاءة، إضافة إلى أن تلك الألوان من الممكن أن تظهر في مناسبات عدة تم تدشينها سابقا، من بينها الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي لمتحدي الإعاقة.

وأردف محمد عبدالعزيز: "منذ أيام أضيئت الأهرامات باللونين الأزرق والبرتقالي بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للكبد، وكذلك بمناسبة الاحتفال بالقضاء على فيروس سي في مصر".

هذا ونشر اليوتيوبر السوري "سيامند" وزوجته العراقية "شهد"، مقطع فيديو لهما ظهرا فيه وهما يتحدثان عن إقامة حفل للكشف عن جنس مولودهما في الأهرامات بمصر، مؤكدا أنهم سيحيون حفلا في أهرامات مصر، لكشف جنس مولودهما.

وظهر "سيامند" وزوجته كأنهما أمام أهرامات الجيزة بصحبة أصدقاء، مؤكدا شعوره بالحماسة الشديدة، ثم ظهرت الأهرامات كأنها تضيء بمختلف الألوان حتى استقرت على اللون الأزرق، في إشارة إلى أنّ الجنين ذكر.