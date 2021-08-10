ما هي علامات وأعراض نقص المغنيسيوم؟

يعتبر المغنيسيوم عنصر معدني ضروري لصحتنا، حيث يساعد في تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة ويساعد الغدد الجار درقية، التي تنتج هرمونات مهمة لصحة العظام، على العمل بشكل طبيعي، ويشارك في تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

لذلك، يمكن أن تسبب الكميات غير الطبيعية من المغنيسيوم في الجسم مشاكل صحية، بحسب موقع express.

ما هي علامات نقص المغنيسيوم؟

يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم عدة أعراض مختلفة، ويجب مناقشة أي أعراض مع الطبيب.

ويصف ناوكي أوميدا، طبيب متخصص في الطب التكاملي، كيف أن التعب غالبا ما يكون من أولى علامات نقص المغنيسيوم.

ويضيف لموقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني: "التعب من أولى علامات نقص المغنيسيوم في كثير من الأحيان"، مؤكدا أنك "قد تلاحظ أيضا تقلصات عضلية أو ضعفا أو تصلبا".

ويشير أوميدا إلى أن "فقدان الشهية والغثيان من الأعراض الشائعة الأخرى في المراحل المبكرة"، مشيرا إلى أنه "مع ذلك، قد لا تلاحظ أي أعراض على الإطلاق في البداية".

ويتابع: "قد يكون من الصعب تشخيص نقص المغنيسيوم. يمكن أن تشير العديد من الأعراض الأولية إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية الأخرى".

وفقا لموقع Healthline الصحي، تشمل الأعراض التي قد تشير إلى نقص المغنيسيوم ما يلي:

تشنجات العضلات

اضطرابات الصحة العقلية

هشاشة العظام

التعب وضعف العضلات

ضغط دم مرتفع

الربو

اضطراب نبضات القلب

يجب على أي شخص يشعر بالقلق من أنه قد يكون لديه أعراض النقص أو بشأن صحته بشكل عام التحدث إلى الطبيب للحصول على مزيد من النصائح.

هل يساعد المغنيسيوم على النوم الهادئ؟

"قد يساعد المغنيسيوم في تنظيم النواقل العصبية المرتبطة مباشرة بالنوم"، ويضيف الدكتور أوميدا أن "الناقلات العصبية هي مواد كيميائية تنقل الرسائل بين الخلايا العصبية في الدماغ والجسم".

كيف يتم تشخيص نقص المغنيسيوم؟

إذا اشتبه الطبيب في وجود مستويات غير طبيعية من المغنيسيوم، فقد يوصي المريض بإجراء اختبار المغنيسيوم.

ويوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS): "يمكن أن تحدث مستويات غير طبيعية من المغنيسيوم في الظروف التي تؤثر على وظائف الكلى أو الأمعاء".

قد يوصى بإجراء اختبار المغنيسيوم كجزء من سلسلة من الاختبارات إذا كنت تعاني من أعراض مثل الغثيان أو الضعف أو عدم انتظام ضربات القلب.

كم يحتاج الناس من المغنيسيوم؟

تنص إرشادات "NHS" على أن كمية المغنيسيوم التي يحتاجها البالغون هي:

300 ملغ يوميا للرجال (من 19 إلى 64 عاما)

270 ملغ في اليوم للنساء (من 19 إلى 64 عاما)

تنصح وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية (DHSC) أن يتمكن معظم الناس من الحصول على كل المغنيسيوم الذي يحتاجونه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، حيث يوجد المغنيسيوم في العديد من الأطعمة، مثل السبانخ والمكسرات وخبز القمح الكامل.

وتؤكد الوزارة أنه يمكن أن يكون تناول الكثير من المغنيسيوم من خلال المكملات ضارا، ولكن "تناول 400 مغم أو أقل يوميا من المغنيسيوم من المكملات الغذائية من غير المرجح أن يسبب أي ضرر".