دنيا سمير غانم تكشف آخر كلمات والدتها دلال عبد العزيز قبل وفاتها

علقت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، اليوم الثلاثاء، لأول مرة على وفاة والدتها الفنانة، دلال عبد العزيز، بكلمات مؤثرة.

ونشرت دنيا سمير غانم في الساعات الأولى من صباح اليوم صورة تجمعها بوالدتها دلال عبد العزيز عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت معها: "ليس عندي شيء أقوله غير أنني أصبحت فعلا يتيمة من غيرك يا أمي، لقد علمتيني انت الرضا وأنا راضية، و علمتيني أقول علي كل شيء "الحمد لله"، و أخر كلمة سمعتها منك قبل ما رحيلك وأنت في قمة عذابك و تعبك كانت "الحمد لله" أنا مش زعلانة لأنني أعلم إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع والدي حبيبي لانكم أنهيتم رحلتكم ورسالتكم في الدنيا".

وتابعت دنيا سمير غانم: "أنا فقط غصب عني أفضفض أنني سأفتقدكم جدا.. أفضفض مع الناس الطيبة الذين دعائهم يطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".

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وكانت دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم في مقدمة المشاركين في جنازة والدتهما، دلال عبد العزيز، يوم الأحد، بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، وكذلك أزواجهما، الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

وتوفيت دلال عبد العزيز يوم السبت عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع طويل مع فيروس "كورونا" المستجد، استمر قرابة 100 يوم.

ورحلت دلال عبد العزيز عن عالمنا دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل ما يقرب 3 أشهر بـ"كوفيد-19"، إذ حرص ابنتيهما دنيا وإيمي وكافة العاملين في المستشقى التي كانت تتلقى العلاج فيها من إخبارها بالخبر خوفا من حدوث من تدهور حالتها الصحية.

وشارك في تشييع جنازة دلال عبد العزيز العديد من الفنانين، مثل إلهام شاهين وسمير صبري وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي ودينا الشربيني وميرفت أمين.

ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير/ كانون الثاني عام 1960 بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

وكان أول ظهور فني لها في مسلسل "بنت الأيام" إنتاج عام 1977، ومن بطولة محمود مرسي وكريمة مختار.

بعد التخرج من الجامعة عادت مرة أخرى للتلفزيون، وهناك التقت مع الفنان جورج سيدهم، في أحد المسلسلات التلفزيونية، ورشحها للمشاركة في بطولة مسرحية "أهلا يا دكتور" مع زوجها فيما بعد، الفنان سمير غانم.

وبعد عرض المسرحية، تزوجت دلال عبد العزيز من سمير غانم، وأثمر زواجهما عن ابنتين، هما الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم.

وحققت دلال عبد العزيز شهرة من تقديمها العديد من الأدوار الفنية، منها "نجاة" في مسلسل "ليالي الحلمية"، وكذلك في مسلسلات "لا" و"للعدالة وجوه كثيرة" و"حديث الصباح والمساء" و"الناس في كفر عسكر" و"سابع جار" و"فلانتينو" مع الفنان عادل إمام و"في بيتنا روبوت" من بطولة شيماء سيف.

ومن أشهر أفلامها السينمائية "يا رب ولد" و"بنات حارتنا" و"البوليس النسائي" و"صراع الزوجات" و"النوم في العسل" و"مبروك وبلبل" و"أسرار البنات"، كما أنها برعت في تقديم دور الأم مع نجوم الألفية الثالثة في أفلام مثل "آسف على الإزعاج" من بطولة أحمد حلمي، و"لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية" مع أحمد مكي و"قلب أمه" مع شيكو وهشام ماجد و"البدلة" من بطولة تامر حسني وأكرم حسني، كذلك في آخر أعمالها الفنية مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي عرض في رمضان 2021.