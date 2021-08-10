ابنة إيمان البحر درويش تكشف عن مكان والدها بعد أنباء بالقبض عليه بسبب تصريحاته الأخيرة

ردت ابنة الفنان المصري، إيمان البحر درويش، على أنباء تم تداولها مؤخرا بشأن إلقاء القبض عليه بسبب تصريحاته الأخيرة.

ونفت أمنية ابنة المطرب المصري تلك الأخبار، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وأكدت أنه متواجد حاليا في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، بحسب موقع "القاهرة 24".

وأوضحت أن والدها دخل العناية المركزة بعد تعرضه لانتكاسة، وطلبت من محبيه الدعاء له بالشفاء.

وكانت "بوابة الأهرام" المصرية نفت الأخبار المتعلقة بإلقاء القبض على المطرب إيمان البحر درويش أو احتجازه.

وكان الفنان المصري، إيمان البحر درويش، أثار جدلا واسعا، الشهر الماضي، بعد إعلانه في الآونة الأخيرة عن هجرته من مصر، وبرر ذلك برفضه لأوضاع البلاد الحالية.

وقال لمتابعيه في رسالة مصورة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أشوف وشكم بخير.. أترك لكم العيشة الكريمة التي لن تتحقق".

من جانبها، أعربت النقابات الفنية في مصر (السينمائية والتمثيلية والموسيقية) عن استنكارها وأسفها ورفضها التام لتصريحات إيمان البحر درويش وكذلك "تفسيراته وألفاظه غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسؤولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء"، بحسب ما جاء في بيان صدر اليوم الجمعة.

وأشارت النقابات إلى أن تلك "التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الانجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة، وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها، وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود".

وأضاف البيان أن جموع فناني مصر يؤكدون أن "ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل اليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة المصرية الوطنية بشأنه".

كما أكدت نقابة الموسيقيين المصريين، برئاسة الفنان هاني شاكر، في بيان منفصل لها أن ما قاله وفعله إيمان البحر درويش "يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة".

وتابعت نقابة الموسيقيين بتأكيدها على "ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن".

كما اعتبرت نقابة الموسيقيين المصريين أن أفعال إيمان البحر درويش "تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين".

يشار إلى أن إيمان البحر درويش، هو حفيد الموسيقار الراحل سيد درويش، وحقق شهرته من أداء أغاني جده بتوزيعات موسيقية جديدة، وكذلك من بعض أغانيه مثل "طير في السما"، وتولى منصب نقيب الموسيقيين المصريين بين عامي 2017 و2019.