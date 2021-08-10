إلهام الفضالة تخرج عن صمتها وتوضح سر خلافها مع هيا الشعيبي... فيديو

خرجت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن صمتها ونشرت عدة فيديوهات وضحت فيها سر وأسباب خلافها مع زميلتها الكويتية الفنانة هيا الشعيبي منذ بدايته.

وكشفت إلهام في الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها في "سناب شات" حقيقة ما حدث منذ اليوم الأول للخلافات، حسب روايتها.

View this post on Instagram A post shared by رقية الجميلة🇸🇦🇰🇼 (@be4_and_after_q8_)

هيا الشعيبي تسيء للسعودية

وكانت البداية مع الخلاف الشهير تحت هاشتاق "هيا الشعيبي تسيء للسعودية" بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الصباح، عندما شاركت صورة قديمة لأمير قطر تميم بن حمد برفقة الشيخ الراحل وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بجانبهما، لكنها تجاهلت وجوده.

وقالت إلهام إنها كانت بجانب هيا خلال الخلاف الذي تسبب في غضب عارم بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت منها أن تعتذر للشعب السعودي، لكن الشعيبي أصرت على موقفها ورفضت الإعتذار.

الفيديو الشهير

وأضافت الفضالة أنها "وقفت مع الشعيبي في محنتها التي تعرضت لها عام 2020، بعد دخولها السجن على خلفية نشرها مقطع فيديو إباحيا“.

وأوضحت أنها "تواصلت مع محامي للدفاع عنها في قضيتها، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل بصفة مستمرة مع أسرتها، رغم انشغالها بأعمالها".

ولفتت إلى أن هيا لم تقدر ذلك وهاجمتها عدة مرات بطريقة غير مباشرة عبر مواقع التواصل.

ليس أول خلاف

وأتمت لفضالة حديثها بأنها

”لن تتحدث مرة أخرى في شيء، وأنها لا تحب الخوض في حياتها الشخصية وأنها ذكرت الحقيقة".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدق فيها خلاف بين الفنانتين الكويتيتين، حيث أنه في يونيو الماضي، أكدت الشعيبي أنها لم تقصدها في حديثها عندما صرحت بأنها لم تغيرها شهرة أو مال.

زواج إلهام الفضالة

وكانت الفنانة إلهام الفضالة قد أعلنت في يوليو الماضي، زواجها رسميا من مواطنها الفنان شهاب جوهر، بعد ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورة لهما خلال حفل عقد قرانهما، وسط شكوك حول ما إذا كانت حقيقية أم من أحد المسلسلات التي تجمعهما.