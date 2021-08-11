فتاة تشعل النار في دبابة "تي-80" في متحف المعدات العسكرية... فيديو

في مدينة روزييفو بجمهورية موردوفيا، ليلة الاثنين 8 أغسطس/آب، أشعلت امرأة مجهولة النار في دبابة "تي-80 بي في" موجودة في المنطقة المفتوحة لمتحف المعدات العسكرية، في ممشى المشاهير المحلي بشارع بتروف.

رصدت عدسة كاميرا الفيديو الحادث، وتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الداخلية الإقليمية.

اقترب شابان من الدبابة، يبدو أنهما شاب وفتاة، تعلق الشاب على فوهة مدفعية المركبة القتالية. في هذا الوقت، ذهبت رفيقته إلى الجانب الأيمن من الدبابة وقامت بمحاولات لإشعال النار في الحاجز الجانبي المطاطي الذي يغطي الهيكل.

لم ينجح الأمر في المرة الأولى، لكن الفتاة استمرت. عندما اشتعلت النيران، غادرت المتحف على عجل.

وفي أعقاب ذلك، ذهب موظفو وحدة الإطفاء والإنقاذ رقم 4 إلى المكان.

وبحسب وزارة حالات الطوارئ في جمهورية موردوفيا، فقد أصيبت الدبابة بأضرار في مساحة 1 متر مربع.

ويعتقد الخبراء أنه لولا إجراءات رجال الإطفاء، لكان من الممكن أن تكون قد تعرضت الدبابة لأضرار أكبر، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

عملت مجموعة استقصائية وعملياتية في مكان الحادث، حيث يقوم ضباط الشرطة حاليا بالتعرف على المشتبه فيهم. كما ناشدت وزارة الداخلية الإقليمية السكان بتقديم معلومات عن مكان وجودهم.