ملكة جمال العرب لـ"سبوتنيك": لست ضد عمليات التجميل وأفضل الطبيعي

قالت ملكة جمال العرب (الموديل)، ناتالي درويش، في حديثها مع وكالة "سبوتنيك"، إن "أي فتاة تحلم بالكمال، وأنها ليست من المعاديين لعمليات التجميل شرط الابتعاد عن المبالغة والتقليد".

وأضافت ناتالي: "على الرغم من ذلك، فأنا أفضل الجمال الطبيعي"، مشيرة إلى أنها لم تتلقى حتى الآن أي عملية تجميل، إلا أن ذلك لا يعني أنها لن تفكر في ذلك مستقبلا.

ناتالي درويش، ابنة محافظة اللاذقية على الساحل السوري، كانت قد حصلت مؤخرا على لقب "ميس أرب" ضمن مسابقة تحمل اسم "وورلد ناكست توب موديل"، والتي أقيمت في (كازينو بيروت)، حيث تعتبر هذه المسابقة من أهم المسابقات العالمية وتضم عدة مشتركين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت ناتالي أنها اجتازت الاختبارات من قبل لجنة التحكيم، وانتقلت إلى مرحلة التصويت المباشر وحصلت على أعلى نسبة تصويت لتحصل بعدها على لقب (ملكة موديل سوريا والعرب)، فيما ذهب التتويج العالمي إلى متسابقة من أوكرانيا.

Basil Shartouh ملكة جمال العرب نتالي درويش من سوريا

وحول الانتقادات التي طالتها على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بنشاطها في عرض الأزياء، علّقت ناتالي:

"بأنها تحترم كل الآراء السلبية منها والإيجابية، وهي فخورة بحصولها على اللقب العربي حاملة اسم سوريا، وأن كل شخص يستطيع أن يقدم لبلده بحسب ميدان اختصاصه".

ملكة جمال العرب السورية، ناتالي درويش Basil Shartouh

ملكة جمال العرب نتالي درويش من سوريا Basil Shartouh

ملكة جمال العرب السورية، ناتالي درويش Basil Shartouh

ملكة جمال العرب السورية، ناتالي درويش Basil Shartouh 1 / 4 Basil Shartouh ملكة جمال العرب السورية، ناتالي درويش

وتابعت: "إن ظاهرة "الموديل"، تعتبر مثل أي مهنة أخرى موجودة في كل المجتمعات، ولكن تحتاج إلى بعض الضوابط في المجتمع السوري لكي يتم تنظيمها ضمن أسس وقواعد واضحة وهادفة".

وكشفت ناتالي أنها تلقت عدة عروض بعد نيلها لقب ملكة جمال (الموديل) سوريا وعربيا، وتقوم حاليا بدراسة العرض المناسب لتطلعاتها.

وحول أهدافها المستقبلية، ختمت ناتالي: "أحلم أن يكون لي بصمة خاصة تمثل عملي بمجال "الموديل" بشكل حضاري، وأن أترك انطباعات جيدة في أي مكان أتواجد به".