7 أغذية تحتوي على بكتيريا مفيدة جدا للصحة

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك غنية ببكتيريا جيدة يمكنها المساعدة في بناء نظامنا الصحي بشكل قوي، وتوفير أنواع مختلفة من الفوائد مثل صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب وتقليل الاكتئاب.

والبروبيوتيك هي كائنات دقيقة حية موجودة في بعض المواد الغذائية التي لها فوائد صحية عند استهلاكها بكميات مناسبة.

يمكنك أيضا الحصول على البروبيوتيك من 7 أطعمة مخمرة أوصت بها مختصة التغذية السريرية جايا ماثور في حديثها لموقع only my health. © Sputnik . Evgenia Filimianova باحثون: كوب من الزبادي يساعد في علاج كورونا

1. الزبادي

يعتبر الزبادي من أفضل المصادر للحصول على البروبيوتيك. يحتوي على بكتيريا جيدة مفيدة في تحسين صحتك.

تصنع بكتيريا الزبادي المخمرة من الحليب المخمر بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك، والمعروف أيضا باسم البكتيريا المشقوقة.

يمكن أن يحسن تناول الزبادي قوة عظامك ويفيد أيضا الأشخاص الذين يعانون باستمرار من ارتفاع ضغط الدم.

يساعد الزبادي الأطفال في تقليل مخاطر الإصابة بالإسهال والقولون العصبي، وقد يكون بديلا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

2. الفطر الهندي (الكفير)

هو عنصر غذائي مخمر مصنوع من مشروب حليب بروبيوتيك. وحبوب الكفير ليست مثل أي نوع من الحبوب بل تحتوي على بكتيريا حمض اللاكتيك التي تشبه ما هو موجود في الزبادي. يشبه الكفير القرنبيط وله العديد من الفوائد الصحية.

يمكن أن يحميك من أنواع مختلفة من الالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي. يعتبر الكفير أحد المصادر الرئيسية للحصول على البروبيوتيك. يحتوي على سلالات كبيرة من البكتيريا الجيدة والخميرة التي تجعله فريدا جدا في حد ذاته.

3. مخلل الملفوف (ساوركراوت)

مخلل الملفوف هو نوع من الملفوف (الكرنب) المبشور جيدا والذي يتم تخميره بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك.

يُنصح الآن غالبا باستخدام مخلل الملفوف ويستخدم كطبق جانبي أو مع السلطات وما إلى ذلك. له طعم مالح وحامض غير محبب للغاية ولكنه مفيد جدا لغناه بالألياف والفيتامينات B وC وK.

يحتوي محلل الملفوف على نسبة عالية من الصوديوم، وعلى مضادات الأكسدة المفيدة للصحة العامة وخاصة لتحسين صحة العين. يمكنك تخزينه في زجاجات محكمة الغلق لفترات طويلة.

4 المخللات

تعتبر المخللات أيضا مفيدة للصحة لأنها تخمر في محلول مائي وملح. هذه العملية تخلق بكتيريا حمض اللاكتيك فيه.

تقترح خبيرة التغذية أن مخلل الخيار يمكن أن يكون مفيدا حقا بشكل خاص في الحصول على البروبيوتيك. يحسن صحة الجهاز الهضمي وظروفه.

لكن يجب أن يتم تناول المخللات بكميات قليلة، لا تزيد عن 1-2 شريحة في اليوم. المخللات مصدر جيد لفيتامين ك ومفيد في حالة تخثر الدم.

5. ميسو

هو نوع من التوابل اليابانية تُصنع عن طريق تخمير فول الصويا بالملح ونوع من الفطريات يسمى كوجي. يمكن تناول الميسو عن طريق مزجه مع الأرز أو كمعزز لنكهة الحساء.

الميسو مصدر جيد للألياف والبروتين، ويحتوي على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

6. التمبيه

هو فول الصويا المخمر، الناتج عن الزراعة الطبيعية للفول الصويا مع التحكم بعملية التخمير الغذائي والتخثر، وهو مصدر جيد للبروبيوتيك.

يحتوي التيمبيه على نسبة عالية من حمض الفايتك وهو مركب نباتي، وتؤدي عملية التخمير لهذا الطعام إلى إنتاج فيتامين ب 12 الذي لا يحتوي عليه فول الصويا عادة، ما يجعل التمبيه مصدرا جيدا للبروبيوتيك ويعد اختيارا جيدا للنباتيين.

7. اللبن الرائب

يعتبر اللبن الرائب مصدرا جيدًا لوجود البروبيوتيك في نظامك الغذائي. إنه مشروب تقليدي يستهلكه الكثير من الناس وهو مفيد لصحتك، وهو منخفض الدهون والسعرات الحرارية ويحتوي على فيتامين ب 12 والكالسيوم والفوسفور.