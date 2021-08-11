الإمارات تنشئ أكبر حوض مائي في العالم يتسع لـ 68 ألف كائن بحري

تنشئ الإمارات العربية المتحدة أكبر حوض مائي في العالم، يحمل اسم "سي وورلد" أبوظبي، وسيصبح أول مركز مخصص للبحوث البحرية في البلاد، يسكنه أكثر من 68 ألف نوع من الحيوانات البحرية.

وذكرت صحيفة "الاتحاد الاقتصادي" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن أعمال إنشاء مشروع "سي وورلد" أبوظبي وصلت إلى نسبة 64 في المئة من إجمالي الإنشاءات.

اكتمال نسبة 64% من أعمال التطوير في مشروع "سي وورلد أبوظبي" في جزيرة ياس، ومن المقرر اكتمال أعمال التشييد في عام2022. المشروع هو عبارة عن شراكة بين ميرال وسي وورلد باركس وانترتينمنت، وسيكون إضافة متفردة لما توفره جزيرة ياس من أنشطة ومرافق وتجارب جذب متنوعة#الاتحاد_الاقتصادي pic.twitter.com/GVq4olRYTr — الاتحاد الاقتصادي (@AletihadEconomy) August 11, 2021

وكتبت: "تم اكتمال نسبة 64 في المئة من أعمال التطوير في المشروع، الذي يتم إنشاؤه في جزيرة ياس"، مشيرة إلى أنه من المقرر اكتمال أعمال التشييد بصورة كاملة عام 2022.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يتم تطوير المشروع ليمثل إضافة فريدة من نوعها، حيث يضم أول مركز متخصص للأبحاث البحرية وعمليات إنقاذ الكائنات البحرية وتأهيلها وإعادة إطلاقها.

سيضم سي وورلد أبوظبي أكبر حوض مائي في العالم، والذي سيكون مسكناً لأكثر من 68,000 نوع من الحيوانات البحرية، ومنها أسماك القرش وشيطان البحر والسلاحف البحرية، كما ستتوفر به إطلالة رائعة على الحياة البحرية من خلال نافذة عمودية بارتفاع 20 متراً#الاتحاد_الاقتصادي#نتصدر_المشهد — الاتحاد الاقتصادي (@AletihadEconomy) August 11, 2021

ويدعم المركز جهود تعزيز البيئة البحرية التي يعيش بها أنواع مختلفة من الحيوانات البحرية المحلية، حيث من المقرر أن يضم "سي وورلد" أبوظبي أكثر من 68 ألف نوع من الحيوانات البحرية، التي تشمل أسماك قرش وسلاحف بحرية وشيطان البحر.