الهند تفشل في إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بأن الهند فشلت بإطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء، وذلك بهدف تصوير ورصد كوكب الأرض عن بعد.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية فشلت بإطلاق قمرها الاصطناعي الخاص برصد الأرض للتصوير الجغرافي، بسبب خلل فني في مرحلة التبريد.

وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كي سيفان، إنه "لا يمكن إنجاز المهمة بشكل كامل بسبب وجود خلل تقني لوحظ في مرحلة التبريد".

وتم تحديد موعد الإطلاق في الساعة 5:43 فجرا بالتوقيت المحلي اليوم. وبعد الإقلاع بنجاح، فشل الصاروخ GSLV-F10، التابع للمنظمة في إطلاق القمر الاصطناعي EOS-3 لمراقبة الأرض، في المدار المحدد.

وقيل إن هذه هي المحاولة الثالثة للمنظمة لإطلاق القمر الاصطناعي. وكانت مقررة لأول مرة في مارس/آذار 2020، ثم في وقت سابق من هذا العام، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.