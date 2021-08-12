علماء الآثار يكشفون أول ثورة تكنولوجية في تاريخ البشرية

قال باحثون في جامعة ليدن وجامعة أيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، إن الثورة الثقافية الأولى في تاريخ البشرية حدثت منذ نحو 400 ألف عام.

وأكد الباحثون أن الثورة الأولى بدأت عندما بدأ أسلاف الإنسان بإشعال النار بوتيرة سريعة، بحسب ما ذكر موقع "EurekAlert".

وأكد العلماء أنه "تم العثور على آثار الاستخدام المتعمد للنار في العديد من المواقع القديمة جدا، حيث أجريت الحفريات الأثرية، وأشارت الدراسة إلى أن استخدام النار بشكل متعمد من قبل الإنسان يختلف تماما من منظور تقييم حالة التطور الفكري عن حدوث الحرائق بشكل تلقائي".

ويمكن تفسير انتشار سلوك ثقافي معين كاستخدام النار بعدة طرق: "التنقل لعدة أماكن من قبل الفرد أو المجموعة، أو هجرة السكان، أو نقل الجينات السلوكية". وفي غياب تغيرات بيئية واسعة الانتشار أو أدلة جينية أو أحفورية على تحركات السكان خلال هذه الفترة، يرى العلماء بأن التوزيع الثقافي الناتج عن التنقل لعدة أماكن من قبل الفرد أو المجموعة هو التفسير الأكثر منطقية لانتشار استخدام النار.