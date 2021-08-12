طريقة سهلة لاكتشاف زجاجات المياه المعدنية المغشوشة

كشف مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مصر، عن طريقة سهلة لمعرفة ما إن كانت زجاجات المياه المباعة في المحلات معدنية أم مغشوشة.

وقال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في الوزارة، إن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الوزارة للرقابة على الأسواق المصرية، ومنع تداول منتجات مغشوشة للمستهلكين، بحسب ما نقل "موقع الوطن" المصري.

وكشف خليل عن طريقة سهلة للتعرف على أن المياه المعدنية المباعة مغشوشة أو سليمة، وقال: "لمعرفة ما إذا كانت المياه معدنية بالفعل أم لا، فإن المياه المعدنية لا يترتب على رجها حدوث فقاعات بعكس مياه الصنابير".

وأضافت: "أيصا زجاجة المياه المعدنية لا تعبأ بالكامل حتى فتحة الزجاجة".